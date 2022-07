Jste na prahu nové ligové sezony. Jaká je v týmu nálada? Myslím, že dobrá. Co se týče kabiny, tak ta od té doby, co jsem od ledna tady, funguje. Tam nebude problém. Pak ukáží výsledky.

Kabina prošla přes léto velkou řadou změn. Už si vše sedlo?

Změn bylo opravdu spousta. Těch hráčů, kolik prošlo za poslední měsíc kabinou, jsem v životě neviděl. Samozřejmě situace byla taková, že to muselo přijít, zkoušet mladé kluky a jí touhle cestou. Jak si to sedlo? Určitě to bude potřebovat nějaký čas. Věřím, že základní sestava bude mít osu, která už tady byla. Pak se k tomu připojí hráči, kteří si místo zaslouží a věřím, že to bude šlapat a sedne si to. Musí!

Přeci jenom řada zkušených hráčů včetně Tomáše Pilíka opět odešla. Nyní jste jediným třicátníkem v týmu. Jak těžká bude následující sezona?

Když se na to podíváme z toho delšího hlediska, tak loni se očekávalo, že se hned postoupí. Tým měl postupové ambice a pan Starka ho ponechal co nejsilnější, aby byl návrat. Od úplného začátku to mělo opačný efekt. Ve výsledku teď nečekáme nejvyšší cíle. Bylo by předčasné o nich mluvit, ale člověk nikdy neví. Druhá liga loni ukázala, že spousta mladých týmů se může porvat o přední příčky a věřím, že tenhle rok to budeme my.

#clanek|6884201#b

Bude se vám hrát letos o to lépe, když na vás nebude tlak ohledně rychlého návratu?

Možná ano. Na druhou stranu já jako Příbramák blbě koušu, že hrajeme druhou ligu. Za mě Příbram patří do ligy. Ne, že bych na sebe vyvíjel tlak, ale nejít do zápasů s tím, že nejsme pod tlakem a favorit, se mi vůbec nelíbí. Sami na sebe bychom si ho měli dát díky tomu, že hrajeme za Příbram, která dlouhou dobu hrála první ligu a neměla by být ve druhé. Ač proběhlo spoustu změn, tak každý hráč musí počítat s tím, že až půjde na hřiště, tak že Příbram je favorit na vítězství.

Takže i kvůli loňskému třináctému místu je letos motivace o to větší?

Určitě! Skončili jsme třináctí, což je umístění, které ostudné. Je zbytečné o tom mluvit. Letos musí být určitě lepší sezona.

V létě odešli další tahouni týmu. Nyní zbýváte poslední. S čím jdete do sezony?

Pomoct co nejvíce Příbrami, aby nebyla ve druhé lize, protože patří do první. Jinak samozřejmě dávat góly a pomoci týmu. Dál věřit, že sezona bude dobrá. Vždy se jde do toho, aby se dařilo, byla dobrá nálada a v klubu vše fungovalo. Zároveň všichni měli radost, že jsme se vydali nějakým směrem a ten je pozitivní a přináší úspěchy. Samozřejmě nevyhrajeme každý zápas, ale ať jich je co nejvíc.

Příbram oznámila generálního partnera. Navázala spolupráci s firmou VIAGEM

Vy jste přišel do Příbrami v zimě. Čekal jste, že by po vás mohl v létě někdo sáhnout z lepších klubů?

Vždycky člověk tak nějak kouká na tu situaci, jaká je. Ani nevím. Koukal jsem spíš do zahraničí, snažil jsem se jít tam. Kdyby přišlo něco z ligy, tak bych o tom taky přemýšlel. Trend je ale takový, se mi zdá, brát hráče spíš na hostování. Tři české silné týmy mají silné a široké týmy. Navíc béčka Slavie a Olomouce jdou do druhé ligy a určitě se tam budou chtít hráči z ligy ukázat. Menší kluby od 8. do 16. místa zkouší mladé kluky, což je pro ně finančně výhodnější a nemají, co ztratit.

V letní přestávce se dlouho spekulovalo o tom, že nemáte smlouvu. Kdy jste si nakonec dohodli s Příbramí?

Ještě ji podepsanou nemám. Pokud se nic nezmění, tak bych měl pokračovat. Neříkám, že to je ještě stoprocentní, ale ve fotbale se občas věci mění rychle. Jsme nějak domluvení na podmínkách a věřím, že s příchodem nového partnera se odrazíme k lepším výsledkům a půjde to jenom nahoru.

Přeci jenom na jaře jste dal pouze dva góly. Čekalo se možná trochu víc. Čekáte i vy sám, že budete letos víc produktivní?

Uvidíme, jak moc silní budeme dopředu. Věřím, že ano. Doufám, že mi tam budou létat centry, abych byl z nich nebezpečný. Na jaře jsem měl spoustu šancí a šlo být produktivnější, určitě. Příležitosti tam byly, které jsem měl proměnit. Uvidíme. Nová sezona, nová motivace. Vždy je motivace být nejlepší. Třeba teď nejlepší střelec druhé ligy. Budu se snažit, aby to tak bylo.

Dirigujete si nyní mladší spoluhráče jako ten zkušený, aby vám dávali potřebné centry?

Teď jsem měl trošku zdravotní problémy, takže jsem s nimi nebyl. Od pondělí už najedu s nimi do tréninků a pak si je dirigovat budu. Myslím, že herní styl máme. Hráli jsme ho poslední půlrok na jaře. Určitě od něj trenéři Tomáš Zápotočný s Markem Niklem neodejdou a budu chtít hrát pořád stejně. Tvář nějakou máme, ale musíme se v ní zlepšovat.

Příbram opustily další opory. Pilík míří do Rakouska, Vávra do Domažlic