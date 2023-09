V desátém kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY fotbalisté Žižkova v Chrudimi dvakrát vedli, nakonec ale po dvou proměněných standardních situacích pět kol neporaženého soupeře brali bod za remízu 2:2. Po třech zápasech bez vstřeleného gólu zabrala naplno Dukla, na Julisce trefami Peterky a Matějky, ten skóroval dvakrát, přehrála Hanáckou Slavii Kroměříš 3:1. Moravský celek se prosadil až v závěru.

Chrudimští podruhé za sebou remizovali a jsou na jedenácti bodech. | Foto: Jindřich Balous

V Chrudimi se na branku příliš dlouho čekat nemuselo, k nelibosti domácích fanoušků se ale radovali jako první hosté. Brazilec Rosa dostal chvilku prostor za vápnem, ta ale byla dostatečná k tomu, aby napřáhl k prudké a umístěné ráně přímo k tyči, na kterou gólman Floder dosáhnout nedokázal - 0:1. Pro čerstvě třiadvacetiletého záložníka šlo o vůbec první gól ve druhé nejvyšší soutěži.

Inkasovaná branka domácí nakopla a v následujících minutách byla Chrudim týmem, který diktoval tempo. Úvodní šance Davida Hufa po kličce brankáři za hranicí vápna ještě brankou neskončila, o pět minut později ale využil závaru po rohovém kopu Jan Záviška a přesnou dorážkou umazal těsný náskok druholigového nováčka - 1:1.

Na východě Čech se hrál vyrovnaný fotbal. Skóre na stranu Chrudimi mohl strhnout nepřesně zakončující Langhamer, na druhé straně Proška vychytal brankář Floder a dorážku Rosy odhlavičkoval z brankové čáry pro změnu obránce Toml.

Změna skóre přišla znovu šest minut po přestávce a opět to byli hosté, kdo se radoval. Defenzíva Chrudimi nepokryla ve vápně Martina Richtera, jehož přesná hlavička rozjásala skupinku hostujících příznivců. Také on se v žižkovském dresu trefil v mistrovském utkání vůbec poprvé. Ani tentokrát ale Pražané náskok neudrželi. I přesto, že si domácí vytvořili spíše optickou převahu, po dalším rohovém kopu se do vzduchu pověsil Václav Míka a srovnal stav na konečných 2:2!

Chrudim bodovala popáté v řadě a stejně jako Žižkov je na jedenácti bodech.

Góly a vítězství po třech kolech

Dobrý nástup do utkání korunovala vedoucí brankou také Dukla. Kapitán Peterka otevřel účet hlavičkou po standardní situaci. Ze vstřeleného gólu se s týmem radoval po více než 340 minutách hry a poprvé od srpnové výhry nad Jihlavou.

Tentokrát navíc nezůstalo pouze u jediné. Ještě do poločasu navýšil vedení Lukáš Matějka. Nejlepší střelec mužstva v uplynulé sezoně hrozil i ve druhém poločase, kdy jednou ze svých šancí posunul skóre na 3:0. O čisté konto až poté Šťovíčka připravila střela Červenky, kterou zblízka dorazil Chwaszcz.

MFK Chrudim - Viktoria Žižkov 2:2 (1:1)

Branky: 17. Záviška, 84. Míka - 6. Rosa, 51. Richter. Rozhodčí: Klíma - Černoevič, Hádek. ŽK: Látal, Skwarczek - Muleme. Diváci: 1156. Žižkov: Kotek - Řezáč, Kozojed, Richter, Klusák - Tregler - Prošek (72. Finěk), Sixta (85. Jirásek), Rosa (90+3. Petrák), Muleme - Batioja (72. Sodoma)

Dukla Praha - Hanácká Slavia Kroměříž 3:1 (2:0)

Branky: 31. a 71. Matějka, 13. Peterka – 82. Chwaszcz. Rozhodčí: Opočenský – Arnošt, Cichra. ŽK: 54. Hrubeš, 90+3. Vondrášek – 7. Oulehla, 61. Jeleček, 73. M. Jaroň. Diváci: 842. Dukla: Šťovíček – Hašek, Peterka, Ullman, Hrubeš (82. Vondrášek) – Moulis, Barac, Kozel (90. Jeřábek), Douděra (69. Šebrle) – Matějka (82. Lehký), M. Červenka (69. Zeronik)