„Petr ví, jaké jsou hlavní cíle našeho béčka, které zastává v hierarchii klubu důležitou pozici. Jde o rozvoj hráčů, zajištění přechodu talentovaných kluků do dospělého fotbalu, považujeme za zásadní, aby tým měl na jaře lepší výsledky a udržel se v druhé lize. Zároveň také velmi sledujeme propojení mezi áčkem a béčkem," dodal.

Sedmačtyřicetiletý Janoušek už dříve vedl všechny kategorie dorostu Sparty, na starosti měl mimo jiné také silný ročník 1992, kdy s hráči jako Pavel Kadeřábek, Ladislav Krejčí nebo Jiří Skalák vyhrál dorostenecký titul. Na Letné a Strahově působí už od roku 2004, jen krátce si během té doby "odskočil" k juniorským reprezentacím.

Z dalšího kariérního kroku má pochopitelně radost a těší se na novou výzvu. "Je to ocenění mojí práce, obrovská výzva a zároveň závazek s týmem pracovat tak, aby to bylo ku prospěchu klubu. Musí jít ruku v ruce výchova hráčů s tím, co chceme s hráči dokázat. To znamená prosadit je do A týmu. Zároveň chceme B tým udržet ve druhé lize. Jedno bez druhého nejde. Pokud budou hráči správně vedeni a budou na ně kladeny určité nároky, věřím, že se nám i díky této výchově podaří soutěž zachovat. Jsem přesvědčený, že kluci se budou chtít ukázat," hlásí Janoušek.

Jeho noví svěřenci odstartují zimní přípravu v pátek 6. ledna.