/FOTOGALERIE/ Druhá nejvyšší fotbalová soutěž, FORTUNA: NÁRODNÍ LIGA, měla včera na programu kompletní 23. kolo. Z pražského tria se dařilo béčku Sparty a vedoucí Dukle. Prvně jmenovaný tým na žižkovském stadionu hostil Příbram a deklasoval ji 5:1, Dukla na Julisce přehrála Opavu 2:0. S krutým debaklem 0:5 se naopak vrátil Žižkov ze hřiště Táborska.

Mladí sparťané dali základ svému vítězství už za dvacet minut, kdy se trefili Šiler s Jedličkou. Hosty sice vrátil zpět do hry Hudec, ale tři góly domácích v podání Hodouše, Šilera a Penxy rozhodly o vítězství 5:1.

Rezerva Sparty vypadala po podzimu na záchranářské boje, ale v polovině jarní části je po skvělých výkonech sedmá a má třeba jen šest bodů ztráty na třetí Táborsko.

"Přestože jsme vyhráli, myslím si, že v naší hře bylo strašně hluchých míst a věcí, které nechceme vidět. Musíme se na to pořádně podívat a rozebrat si to. Pro Příbram to bylo až moc kruté. Byli jsme efektivní v útoku, využili jsme některé situace. V utkání mi ale chyběla energie," řekl k utkání kouč Sparty B Luboš Loučka.

Sparta B – Příbram 5:1 (2:1)

Branky: 11. Šiler, 21. Jedlička, 60. Hodouš, 69. Šiler, 81. Penxa – 32. Hudec. Rozhodčí: Starý – Dobrovolný, Černoevič. ŽK: 45. Šiler, 49. Vydra, 87. Uhrinčať – 16. Jahić. Diváků: 421.

Sparta: Surovčík – Uhrinčať, Lilling, Jedlička – Penxa, Vydra, Okeke (37. Jonáš), Hodouš (79. Váňa) – Rus (63. Michl), Šiler (79. Šilhart), Mokrovics.

Dukla přivezla z Líšně bod. Může za něj být ráda, v závěru přežila penaltu

Na trávník zmiňovaného Táborska jeli fotbalisté Žižkova posilněni dvěma výhrami v řadě a chtěli bodovat opět. Jenže už od začátku bylo jasné, že se jim to nepovede. Na časomíře svítila teprve sedmá minuta a po dvou gólech Dordiče už domácí vedli 2:0. To Táborsku dalo klid na kopačky a zápas měli ve své režii.

Pražanům se nedala upřít snaha, ale střelecky jim nebylo přáno. Naopak domácí mezi 60. a 67. minutou udeřili hned třikrát a debakl byl na světě.

Táborsko - Žižkov 5:0 (2:0)

Branky: 4. a 7. Dordić, 60. Novák, 64. Svatek, 67. Svatek. Rozhodčí: Szikszay – Hrabovský, Pfeifer. ŽK: 53. Kateřiňák – 56. Divíšek, 72. Muleme. Diváků: 903.

Žižkov: Bajza – Kozojed (46. Batioja), Broukal, Richter, Divíšek (63. Rosa) – Muleme, Petrák, Hönig, Sixta (84. Ret) – Toula (63. Sodoma), Kovinić (46. Prošek).

Přebor: Kopanina navyšuje náskok, Podolí se propadlo na předposlední pozici

Dukla šla do zápasu s Opavou z vedoucí pozice, ale také s vědomím, že poslední dvě kola nedokázala vyhrát. Tentokrát ji podržel bosenský kanonýr Mešanovič. Ten se trefil v každém poločase jednou a díky němu si parta z Julisky udržela na čele tabulky dvoubodový náskok před druhým Vyškovem.

Dukla - Opava 2:0 (1:0)

Branky: 38. a 59. Mešanovič. Rozhodčí: Machálek – Matoušek, Pospíšil. ŽK: 28. Moulis, 71. Mešanovič – 83. Blecha. Diváků: 890.

Dukla: Šťovíček – Vondrášek (90. Zeronik), Peterka, Hašek, Ludvíček – Kozma – Hora, Douděra (80. Barac), Kozel (46. Jeřábek), Moulis (75. Helešic) – Mešanović (80. Matějka).