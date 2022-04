Po půl hodině hry totiž aktivně hrající hosté vedli po trefách Málka s Michalíkem 0:2 a s nadějemi domácích na bodový zisk to vůbec nevypadalo dobře. První důležitý moment přišel v závěrečné minutě první půle, kdy gólem do šaten vykřesal jiskřičku naděje Buchvaldek.

Daniel Souček.Zdroj: FK Dukla PrahaKdyž teče do bot, má to strhnout kapitán. A to se také stalo. Domácí nastoupili do druhé půle jako vyměnění a kapitán Souček hattrickem v rozmezí 57. a 69. minuty otočil na 4:2! To hosty zlomilo a zápas se už jen v klidu dohrál.

"Jsem hrozně rád, že jsme zápas zvládli a dali čtyři góly. Na druhou ligu to bylo skvělé utkání. Za stavu 0:2 jsme byli tak dole, že už jsme asi níž být nemohli. Hrozně nám pomohl gól na 1:2 před přestávkou. Stačí málo k tomu, abychom se dostali dolu a stejně málo k tomu, abychom byli nahoře. Viděl jsem po poločase, co naše kontaktní branka se soupeřem udělala a věřil jsem, že můžeme uspět," řekl k utkání trenér Pilný.

Dukla - Líšeň 4:2 (1:2)

Branky: 45. Buchvaldek, 57. 64. z penalty a 69. Souček – 6. Málek, 32. Machalík. Rozhodčí: Dorušák – Hájek, Dobrovolný. ŽK: Souček, Kozel, Breda – Černín, Veselý, Málek.

Dukla: Reichl – Ruml, Kulhánek, Konan, Barac – Jeřábek (46. Habovda) – Souček (86. Hrubeš), Kozel, Bin (86. Pázler), Breda (78. Kovernikov) – Buchvaldek (60. Šebrle).

Žižkov dál čeká na výhru. Gól ze hry dal po 834 minutách

Fotbalisté Žižkova šli do jarních odvet F:NL po povedené přípravě ambiciózně. Ovšem mistrovské zápasy se nedaří zvládat. V minulých utkáních hráli Žižkovští dobře, jen se nedokázali střelecky prosazovat, o víkendu v Drnovicích proti Vyškovu si vybrali i pořádný kopec smůly. Opět nehráli špatně, ale čtyři minuty před koncem sami sebe porazili vlastním gólem Soungoleho.

Zajímavostí zápasu byl gól Nováka ze 32. minuty. Nebyl to jen vyrovnávací gól Pražanů, ale také první gól po dlouhých 834 minutách přímo ze hry a ne z penalt či proměněných trestných kopů.

"V každém utkání vypustíme nějakou část a soupeř to potrestá. Vyškov šel do vedení, my po krásné akci srovnali a hra byla vyrovnaná. Ve druhé půli jsme měli možná až moc roztažené hřiště a pak nás fotbalový pánbůh potrestal neuvěřitelnou brankou," kroutil hlavou trenér Martin Pulpit.

A jeho svěřence teď nečeká nic lehkého. Ve středu na Žižkov přijede druhá Vlašim a v neděli pak vedoucí Brno. "Hráči se musí zvednout sami. V tréninku makají poctivě, ale o lepší výsledky nás připravují individuální chyby," dodal Pulpit.

Vyškov - Žižkov 2:1 (1:1)

Branky: 17. Lacík, 86. vlastní Soungole – 32. Novák. Rozhodčí: Berka - Šimáček, Novák. ŽK: Srubek, Vintr - Bazal.

Žižkov: Halouska – Bazal, Š. Gabriel, Sakala, Březina (87. Aggoun) – Kopičár (87. Jančura), Soungole – Novák (75. Batioja), Sixta (61. Reteno), Osmančík (61. Voltr) – Vandas.

Sparta B nedala domácím šanci

Prohra, výhra, remíza. Vstup do jarních odvet určitě nemají mladíci Sparty podle svých představ. V sobotu na hřišti Ústí nad Labem ale byli od začátku aktivnější a zaslouženě po poločase vedli o dva góly díky Turynovi s Polidarem.

Severočeši se po změně stran trochu zvedli, ale zápas definitivně zlomil třetí gól v jejich síti, o který se v 60. minutě postaral Holoubek.

"Zvládli jsme to herně i výsledkově. Celý zápas ovlivnilo počasí. Silně foukalo, my jsme hráli první poločas po větru, čehož jsme chtěli využít a povedlo se nám dát dvě branky. Druhý poločas jsme hráli proti větru, hra se vyrovnala, ale naším třetím gólem jsme pak hru už dokázali uklidit a zápas bez větších problémů dohrát. Před startem jara jsem vyhlásil přání, že chci abychom udělali stejný počet bodů jako na podzim. Ač jsme chudší o čtyři pět hráčů, kteří hráli celý podzim, tak vidím, že kluci jsou hladoví a chtějí vyhrávat, i když se jich baráž netýká," řekl trenér sparťanské rezervy Michal Horňák.

Ústí nad Labem - Sparta B 0:3 (0:2)

Branky: 29. Turyna, 38. Polidar, 60. Holoubek. Rozhodčí: Batík - Volf, Machač. ŽK: Tymošenko, Brak, Kabancov - Vydra, Suchomel.

Sparta: Kotek – A. Gabriel, Vydra, Gelašvili, Suchomel (86. Ambler) – Tvaroh (86. Šilhart), Jonáš, Pudhorocký, Polidar (56. Goljan) – Holoubek (73. Vácha) – Turyna (73. Kozák).