Dvougólový zápis ho ale samozřejmě potěšil. „Jsem hrozně rád, že tam spadly dva a my bereme tři body,“ prohlásil Daněk, díky jehož příspěvku se béčko Letenských posunulo v tabulce na třinácté místo a na svém kontě má už dvacet bodů. To Slavia je v tabulce Fortuna:Národní ligy poslední a má o čtyři body méně.

Sešívaní přitom vytáhli do boje s hodně zkušenou sestavou. Do brány se postavil Aleš Mandous, v obraně nastoupili Taras Kačaraba a Jan Bořil, záložní řadu řídil Ibrahim Traoré a na křídle běhal Ewerton. Zajímavý start to byl hlavně pro Bořila, který nastoupil do soutěžního utkání po téměř roce a půl.

Daněk zazářil v derby. Rozhodl jej dvěma góly, útočil na hattrick

„Před zápasem bylo hodně otazníků, v jaké sestavě nastoupí. Já zhruba očekával, že dnes budu hrát na Bořila, ale nějak jsem to neřešil. Hrál jsem proti němu poprvé a jsem rád, že jsem to zvládl. Souboje s ním byly náročné, snažil jsem se držet spíše dál, abych si mohl brát balony a chodit jeden na jednoho, což se mi dařilo. Se svým výkonem jsem spokojený,“ uvedl dvougólový střelec.

Není divu, že ho jeho výkon potěšil. Zkušený Bořil s ním měl velké problémy a už po hodině hry střídal se žlutou kartou na krku. Nahradil ho pak podobně zkušený Lukáš Masopust. Ani on ale nezabránil Daňkovi ve vstřelení druhé branky.

Mladý fotbalista, který mnoho šancí v dresu áčka nedostává, na sebe tedy znovu výrazně upozornil. „Poslední dobou jsem toho moc neodehrál, takže jsem rád, že ta možnost hrát za béčko je. Dnešní zápas potvrdil, že se cítím dobře, a doufám, že šance v áčku znovu přijde,“ nechal se slyšet Daněk.

Újezd potvrdil roli favorita. V derby doma přehrál béčko Admiry

Pomohl mu i fakt, že s Adamem Karabcem a Martinem Minčevem se zná právě i z A týmu. „Určitě je lepší, když se se spoluhráči z tréninku znáte a my se známe moc dobře. Dnes jsme to potvrdili. Děkuju Minčimu za krásnou přihrávku na první gól. Ale nebylo to jen o nás třech, obdivoval jsem výkon úplně všech. Někteří kluci hráli takhle těžký zápas poprvé a zvládli to skvěle,“ chválil Daněk.

Řekl si svým představením proti Slavii o výraznější místo v sestavě hlavního týmu? To by se mohlo ukázat už v sobotu, kdy Letenští zavítají do Ostravy. Vzhledem k tomu, že v posledních pěti zápasech ale zvítězili, se nedá očekávat, že by došlo k výraznějšímu experimentování se sestavou.

Žižkov pokračuje v jízdě. Přepeře neměly nárok