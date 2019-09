Zápas naplnil označení šlágru kola. Duel prvního týmu s druhým nabídl řadu zajímavých akcí, kvalitní podívanou a vítězství lídra. "Je to pro mě možná jedno z nejcennějších vítězství za dobu mého působení ve FNL, protože Dukla má obrovskou kvalitu," prohlásil pardubický trenér Jiří Krejčí.

Domácí tým mohl jít do vedení v 18. minutě, ale střelu Hlavatého po akci Pfeifera zastavila tyč. Krátce po něm se ovšem poprvé v utkání prosadil Kohút, jenž prostřelil z úhlu gólmana Hrušku. "Tento gól otočil naše rozpoložení. Najednou jsme neměli dobrý pohyb, báli jsme se hrát, nedodržovali jsme věci, na kterých pracujeme," uvedl Roman Skuhravý, trenér Dukly.

Za dalších osm minut navíc následovala další přesná trefa Kohúta. Hosté snížili až v závěru první půle, kdy Šejvl fauloval v pokutovém území a Daniel Tetour proměnil penaltu.

"Byl jsem rád, že jsme gól dostali. Už posledních sedm minut před přestávkou jsme hráli jako bohémové. Po gólu Dukly jsme znovu začali být obezřetní, pak nám samozřejmě pomohla naše třetí branka," komentoval trenér Krejčí.

Druhou půli totiž otevřela pardubická akce, kdy po přihrávce Kohúta vznikl závar, Černý trefil tyč, ale Lukáš Pfeifer následně dotlačil míč do sítě. Na druhé straně mířil míč po šanci Krunerta těsně vedle, Letáček si potom poradil se střelou Kovala.

Pardubičtí pokračovali v povedeném představení a cenné vítězství uhájili. "Měli jsme respekt a šli do zápasu s pokorou. Nechtěli jsme s Duklou hrát nahoru dolů, to by byla sebevražda. Úkolem bylo spíše vyrážet do protiútoků, což se nám povedlo," dodal Krejčí.

Pražský tým prohrál potřetí v této sezoně. "Soupeř si šel absolutně precizně za vítězstvím a donutil nás k chybám, které dokázal potrestat. V tvorbě nového mužstva takové facky přicházejí. Jen mě mrzí, že se to stalo v parádním zápase, kdy přišlo hodně lidí a přijelo hodně fanoušků Dukly," poznamenal trenér Skuhravý.

Na duel vedoucích celků zamířilo na stadion Pod Vinicí přes 1700 diváků. "A k našim hráčům? Jsem naměkko, co předvedli. Nepřestávají mě překvapovat, bylo to parádní vystoupení," zdůraznil pardubický trenér Krejčí.

FK Pardubice – FK Dukla Praha 3:1 (2:1)

Branky: 20. a 28. Kohút, 48. Pfeifer – 45. Tetour z penalty.

Rozhodčí: Zelinka – Mikeska, Bureš. ŽK: Kohút, Šejvl - Piroch, Doumbia, Preisler, Chlumecký, Hadaščok. Diváků: 1760.

Pardubice: Letáček – Prosek, Šejvl, Toml, Čelůstka – Jeřábek – Kohút (89. Miker), Solil, Hlavatý, Pfeifer (83. Mužík) – P. Černý (77. Zifčák).

Dukla: Hruška - Kozma, Piroch, Chlumecký - Kovaľ (82. Jakab), Tetour, Doumbia, Krunert, Dancák (46. Preisler) - Hašek (68. Ayong), Hadaščok.