„Z naší strany to byl zápas o dvou diametrálně odlišných poločasech. Bohužel, po našem vyrovnání jsme neměli dostat gól hned po rozehrávce,“ hodnotil trenér Pražanů Michal Horňák.

Rezerva Sparty jela do Brna pokusit se přerušit šestizápasovou šňůru Zbrojovky bez porážky. Byli blízko alespoň k bodu, ale nakonec odjížděli domů s prázdnou.

„Je před námi ještě dvacet kol a my uděláme všechno proto, abychom se co nejdříve vrátili na vítěznou vlnu,“ dodal Pilný.

Jeho svěřenci do reprezentační přestávky vedli tabulku a v šesti zápasech nepoznali hořkost porážky, po repre pauze ale už čtyři zápasy čekají na vítězný pokřik. Prostějov rozhodl o výsledku už v sedmé minutě, kdy se prosadil Urbanec. Na jeho trefu už nenavázal nikdo.

„Nebyl jsem ten, kdo by po dobrém začátku lítal v oblacích. Stejně jako teď nebudu tím, kdo by začal panikařit. Klukům v kabině jsem říkal, že musíme rozlišit dílčí porážku od prohrané bitvy,“ uklidňuje pesimisty trenér Dukly Bohuslav Pilný.

Druhá nejvyšší fotbalová soutěž, FORTUNA: NÁRODNÍ LIGA, měla v pátek večer na programu hned tři zápasy desátého kola. Hned ve dvou případech do něj zasáhli Pražané. A neúspěšně. Dukla i nadále tápe, čtyři zápasy čeká na vítězství, tentokrát na Julisce podlehla Prostějovu 0:1. Ve šlágru dvou nejlepších týmů tabulky porazilo Brno na svém trávníku béčko Sparty 2:1.

