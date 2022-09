„Jsme šťastní, že jsme získali tři body, že jsme vyhráli takový zápas. Myslím, že nám to pomůže do další práce. Je ale dost věcí, které je potřeba zlepšovat,“ řekl kouč slávistické rezervy Marek Jarolím.

Jeho svěřenci rychle vedli, ve třinácté minutě to bylo už 2:0, když se prosadili Šubert se Šmigou. Varnsdorfský Dordič ale rychle snížil a krátce po změně stran dokonce i srovnal, v obou případech ze značky pokutového kopu. Penalta nakonec zápas rozhodla, v 64. minutě ji proměnil ve vítězný gól Šmiga.

„Vstupujeme do fáze soutěže, kdy bychom už mohli začít ukazovat zkušenosti a být v ideálním herním a kondičním rozpoložení. Pak to musíme ukazovat v zápasech. Taková představa toho, kdy se s tím kluci sžijía zvyknou si, je ještě trošku jiná. Teď to ale pomalu začne trochu vyjíždět a kluci se budou víc adaptovat,“ dodal Jarolím.

Dukle se zápas v Příbrami nepovedl

Fotbalisté Dukly na výhry proti Slavii B a Vyškovu v Příbrami nenavázali. Zápas rozhodl jediný gól, který vstřelil už ve dvanácté minutě domácí Fišl.„Místo toho, abychom byli po dvou výhrách psychicky nahoře, tak odehrajeme poločas prakticky bez pohybu. V druhé půli jsme to trochu prostřídali, něco jsme si v utkání i vytvořili, ale nešli jsme tomu od začátku naproti. Venku jsme už potřetí prohráli. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale dnešní prohra je neakceptovatelná,“ postěžoval si trenér Petr Rada.„Naši hráči si musí uvědomit, že pokud proti soupeřům, kteří jdou bojovat a běhat, nebudou hrát stejně a budou to chtít uhrát jenom fotbalově a ve stoje, tak takhle se to nepodaří nikde. Mě to hodně zklamalo. Připravíme se na čtvrteční dohrávku a uvidíme, co bude dál,“ pokračoval.

Sparta se vracela z jihu Čech s prázdnou

Zdálo se, že rezerva Sparty se zvedá, když vyhrála dvakrát za sebou, ale v uplynulém týdnu přišly další dvě prohry. V neděli večer padli mladí sparťané na hřišti Táborska 0:1. Jediným gólem utkání rozhodl ve 35. minutě domácí Ledecký. Příští kolo přinese zápasy Karviná – Sparta B, Slavia B – Příbram a Dukla – Vlašim.