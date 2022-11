Jejich svěřenci začali aktivně a v devatenácté minutě se dostali do vedení. Kim vběhl do šestnáctky, obránci jej zastavili jen za cenu faulu a sám Kim z penalty otevřel skóre. Záhy to mohlo být o dva góly, ale Buchvaldek z malého vápně sparťanského brankáře Nalezinka neprostřelil.

Stav 1:0 platil ještě na začátku 77. minuty a nic nenapovídalo tomu, že by parta z Julisky měla zůstat naprázdno. Po rohovém kopu ale srovnal Panák a hrálo se od začátku. Když už se všichni smiřovali s dělbou bodů, přišla třetí minuta nastavení a zkušený Juliš zařídil tři body Spartě.

„Hráči z áčka měli velký podíl na našem vítězství. Sám jsem jim řekl, že nám mohou v zápase hodně pomoci. Nakonec právě oni byli v rozhodujících momentech utkání. Potěšilo nás i to, že jsme vstřelili snad první gól po standartní situaci, když se trefil Filip Panák. V závěru jsme nechali vysunutého Juliše, protože jsme věděli, že když se dostane do šance, tak ji promění. Když si zpracoval balón v té poslední, tak už jsem tušil, že z toho bude gól,“ usmíval se po zápase kouč vítězů Michal Horňák.

Tři penalty, jedna neproměněná a celkem šest gólů. Zápas Slavia B – Karviná fanoušky rozhodně nenudil. Za domácí nastoupil stoper Santos, který se rozehrává po nucené měsíční pauze. Slávisté se rychle dostali do vedení, když se prosadil Š. Beran. Karvinský Málek srovnal z penalty, ze stejné situace ale Beran svou druhou trefou vrátil před poločasem domácím vedení.

Třetí gól mohla přidat Slavie v 55. minutě, Šubert ale z penalty neuspěl. Krátce poté se přece jen trefil Planka, ovšem vzápětí snížil znovu na rozdíl jediného gólu Budinský. Definitivně pak mladí slávisté zlomili odpor hostů gólem M. Juráska čtvrt hodiny před koncem. Výhra 4:2 Slavii B odpoutala od posledního místa tabulky.

To teď patří Vlašimi.V příštím kole jede Dukla do Prostějova, slávistické béčko do brněnské Líšně, Sparta B na Žižkově hostí Příbram.