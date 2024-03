/FOTO, VIDEO/ Výborný vstup do jarní odvetné části druhé nejvyšší soutěže za sebou mají fotbalisté Viktorie Žižkov. Na hřišti silné Líšně udrželi vzadu nulu a když už se všichni smiřovali s bezbrankovou remízou, vybojovali ve čtvrté minutě nastavení rohový kop, po kterém to hlavou za tři body trefil Jan Kozojed!

Líšeňští fotbalisté (v bílém) na úvod jara podlehli Žižkovu 0:1. | Video: Deník/Jakub Tručka

"Dát gól v 94. minutě je ideální stav, soupeři už nezbyde čas na srovnání a není ani moc času k tomu, udělat nějakou velkou chybu," povídal do kamer pro klubový web žižkovský kouč Marek Nikl.

Jeho svěřenci podali bojovný výkon, domácí nepouštěli do žádných vážnějších šancí. "Hráli jsme poctivě a naplnili oba cíle, které jsme si pro tento zápas dali. Ten první byl nedostat gól a ten druhý bodově uspět. Na konci jsme měli i trochu štěstí, ale to si nás našlo, byli jsme dobře připraveni," pokračoval trenér.

Perfektní vstup do jara. Kozojed trefil Žižkovu výhru v poslední vteřině

"Vyhráli jsme ale zaslouženě. V prvním poločase jsme měli dvě velké šance, soupeře naopak do žádných větších nepustili. Do defenzivy jsme si s tím poradili velmi dobře. Je to pro nás první malý krůček, udělali jsme radost našim fanouškům, kteří za námi přijeli. Jen tak dál," dodává Marek Nikl.

Vítězná trefa zaletěla do líšeňské sítě ve čtvrté minutě nastavení z hlavy Jana Kozojeda. "Byl to těžký zápas na těžkém terénu. Kdyby to skončilo remízou, nikdo by se asi nedivil, šlo o tuhý boj. Jsme moc rádi, že jsme to zvládli, body se nám budou moc hodit. A že jsem to rozhodl já, bylo jen třešničkou na dortu. "Byl to skvělý zážitek a děkujeme našim fanouškům, že nás podpořili," usmíval se jednadvacetiletý obránce.

Šlágr na úvod jara bez vítěze. Dukla třikrát stáhla vedení Brna

Udržená nula vzadu byla o to cennější, že žižkovská obrana nastoupila ve složení, v jakém se ještě nikdy na hřišti nesešla. "Kluci jsou zkušení, dostanou to do varu a skvěle jsme to odhlavičkovali. Bajzič nás vzadu podržel a jsou z toho důležité tři body," pochvaloval si aktuální hrdina žižkovských fanoušků.

Úspěšnou premiéru v žižkovském dresu má za sebou slovenský brankář Pavol Bajza. "Bylo to pro mě nové, těžký zápas. Vzadu jsme ale hráli solidně, dobře bránili a kromě jedné šance Líšeň do ničeho nepustili. Nakonec se nám to vyplatilo, dali jsme gól a odvezli si cenné tři body. V obranné činnosti jsme se hodně zlepšili. Musíme pokračovat dál, sbírat body a tabulkou půjdeme nahoru," řekl po vítězném utkání.

Obrazem: Slavia B si v Edenu na úvod jarní části ČFL poradila s Admirou

V příštím kole se Žižkovští představí na domácím stadionu, v neděli 10. března od tradičních 10.15 hodin přivítají Opavu. Vstupenku v předprodeji si můžete pořídit zde.