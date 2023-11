Fotbalisté B týmu pražské Sparty neprožívají povedený podzim a postupně se propadli až na poslední příčku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Tu už ale opustili a po výhře 1:0 ve Vlašimi opustili i sestupové příčky, momentálně jsou čtrnáctí. Mladíci z Letné hráli poprvé bez trenéra Petra Janouška, jenž byl po špatných výsledcích odvolán a tým vede jeho asistent Tim Sparv.

Vlašim doma prohrála se Spartou B | Foto: Deník/Michal Káva

"V průběhu týdne jsme se hodně bavili o tom, jaká jsou na hráče ve Spartě očekávání. Každý den musí přijít na Strahov s cílem pracovat na sobě a posouvat i ostatní kolem sebe. Potřebovali jsme přidat v tréninku a poslední tři dny jsme pracovali opravdu dobře, ve vysoké intenzitě. Každý si byl vědom toho, že musíme zvýšit své úsilí," poznamenal Sparv.

Vlašim předvedla doma slibný úvod a ze začátku bylo na ní vidět, že by se ráda rozloučila s diváky vítězstvím. Elán z úvodu zápasu ale časem vyprchal a navrch začala mít překvapivě Sparta. „Výkon prvních dvacet minut byl jakžtakž. Měli jsme šance, pak už jsme se ale do žádných vyložených nedostali. Tím pádem jsme nedali gól. Tři šance. Pak byl moc těžký, podmočený terén na naší, což se projevilo do kvality a do hry,“ mínil asistent trenéra Dušan Binder.

V domácí brance měl hodně práce brankář Matyáš Vágner, který se blýskl několika zákroky a především díky němu se šlo do šaten za bezbrankového stavu 0:0. Aktivnější Sparta ale pokračovala v tlaku i po přestávce. Navíc se jí podařilo zatlačit Vlašim její zbraní, když na domácí vyvíjela pořád tlak. Presink se nakonec vyplatil a dvanáct minut po změně stran se o jedinou branku zápasu postaral Kaštánek.

S Vlašimí mohlo být ještě hůř, nicméně Hranošův lob přes Vágnera domácí vykopli před brankovou čárou. Domácí zahrozili až v závěru. První náznak šance zastavil včas gólman Surovčík. V nastavení měl i velký kus štěstí. Po centru Bredy hlavičkoval Biegon jen těsně vedle a Pražané si mohli domů odvést všechny body.

„Výsledek je, jaký je. Je to smůla. Musíme jít dál. Porážka nás určitě mrzí, protože přišlo podpořit hodně diváků. Soupeř dal o jeden víc a vyhrál. Na závěr mohl Biegon vyrovnat, bohužel jsme ale nebyli produktivní. Těžko říct, proč nejsme efektivní,“ přemítal v hlavě Binder.

"Klukům jsem řekl, že jsem opravdu hrdý na jejich přístup a pracovní morálku, ochotu reagovat na nepříznivou situaci. Dnes jsme viděli tým jak na hřišti, tak mimo něj. Jde o dobrý krok správným směrem. Samozřejmě je ještě hodně věcí, které můžeme zlepšit, ale týmová soudržnost a boj jeden za druhého, vzájemná podpora, to bylo opravdu skvělé vidět," pochvaloval si kouč sparťanské rezervy Tim Sparv.

Vlašim – Sparta Praha B 0:1 (0:0)

Branky: 57. Kaštánek. ŽK: 5:4. Rozhodčí: Kvítek – Vlček, Šafránková. Diváci: 478.

Vlašim: Vágner – Heppner, Breda, Kulhánek, Sanneh (78. Kričfaluši) – Pernica (58. Lacík, 78. Šmiga), Nogha, Musil (66. Toula), Labík, Šubert (66. Biegon) – Singhateh.

Sparta B: Surovčík – Večerka, Ševínský, Lilling – Penxa, Kaštánek (81. Okeke), Horák, Hodouš (72. Váňa) – Rus (88. Novotný), Schánělec, Hranoš.