Fotbalisté pražské Dukly podruhé v řadě ztratili body. Po domácí prohře 1:2 s Příbramí tentokrát lídr FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY remizoval na hřišti Líšně 0:0 a domů si tak odvezl bod. Za ten mohl být i rád, jelikož domácí Sokol neproměnil v 86. minutě penaltu. Parta z Julisky je pořád na čele tabulky, ale její náskok se ztenčil na pouhé dva body.

Líšeňští fotbalisté (v bílém) si rozdělili body s pražskou Duklou za bezbrankovou remízu. | Foto: SK Líšeň

Na souboj brněnského celku s lídrem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se v prosluněném sobotním odpoledni přišlo podívat 954 fanoušků, od začátku však na trávníku viděli jiný vývoj, než se kterým většina počítala.

Domácí totiž do střetnutí dvaadvacátého kola vstoupili lépe a kvalitně eliminovali silné stránky soupeře. Jen tak potvrdili předzápasovou statistiku, v posledních pěti duelech totiž posbírali jen o dva body méně než Dukla.

Oba týmy však měly problémy s vytvářením šancí. Líšeň hrozila především po centrech a standardkách, Pražané si v první půli vytvořili jedinou nebezpečnou situaci, se kterou si poradil domácí gólman Tomáš Vajner.

Nespokojenost hostů s první půlí prokázala dvě poločasová střídání, Dukla následně ožila a před líšeňskou brankou bylo několik závarů. Obrana brněnského celku, která kvůli třem absencím musela nastoupit v improvizovaném složení, si však ve všech případech poradila, a tak největší šance utkání vznikla v závěru na druhé straně hřiště.

Obránce pražského klubu Roman Holiš se totiž v pokutovém území dopustil faulu, po kterém Líšeň v 86. minutě zahrávala penaltu. Při absenci Adriána Čermáka si míč vzal Sokol, proti kterému se však vyznamenal brankář Dukly Jan Šťovíček. Ten vystihl stranu a největší příležitost utkání zlikvidoval.

I ve druhém vzájemném utkání v sezoně si tak Líšeň s Duklou rozdělily body po bezbrankové remíze. Brňané získali bod už potřetí v řadě a jsou osmí. Ve vloženém středečním kole je čeká důležité měření sil na trávníku Vlašimi, která drží sedmou příčku.

"Domácí neproměnili pokutový kop, takže jeden bod musíme brát. Byť domácím chyběli dva klíčoví hráči, my se nedokázali dostat do hry. Měli jsme na začátku první půle dva náznaky šance, ale s výkonem nejsem spokojený. Musíme si to vyříkat a připravit se na středu. Líšeň vycházela z dobré obrany a nakopávala na brejkové situace. Hráli jednoduše a účelově, nám chyběl pohyb," řekl k utkání kouč Dukly Petr Rada.

SK Líšeň - FK Dukla Praha 0:0

Rozhodčí: Všetečka - Hrabovský, Pochylý. Žluté karty: Dziuba, Sokol – Holiš.

Líšeň: Vajner – Otrísal, Jeřábek, Lutonský – Dziuba (90. Rimovičs), Mionič (82. Rolinek) – Gerža (82. Raab), Aldin, Polášek, Sokol – Tauš (68. Hapal).

Dukla: Šťovíček – Ullman (46. Holiš), Hašek, Peterka, Ludvíček – Kozma – Moulis (46. Helešic), Kozel (74. Zeroník), Hora, Douděra (74. Jeřábek) – Mešanovič (65. Matějka).