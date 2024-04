/FOTO, VIDEO/ Být fanouškem fotbalistů Viktorie Žižkov není pro slabší povahy. Svěřenci trenéra Marka Nikla naposledy doma ztratili dvougólový náskok s béčkem Olomouce a něco podobného se jim málem podařilo i tentokrát v důležitém zápase proti Kroměříži. V úplně poslední vteřině utkání ale rozjásal zaplněný stadion vítězným gólem na 3:2 David Sixta. Hráči si tak s fanoušky konečně mohli užít první jarní domácí vítěznou děkovačku!

22. kolo F:NL Žižkov - Kroměříž 3:2. Pozápasová děkovačka fanoušků. | Video: Deník/Michal Káva

Oba soupeři ze spodku tabulky si byli vědomi, že jdeo hodně. První poločas byl spíše opatrnější, ale vstup do druhého se parádně povedl domácím. Jirásek nejprve trefil tyč, dvakrát během sedmi minut pak utekl Prošek a tváří v tvář brankáři se nemýlil – 2:0!

Za tohoto stavu ale paradoxně převzali režii zápasu hosté a mezi 61. a 67. minutou srovnali Silný s Cupákem. Podruhé za sebou doma žižkovští fotbalisté přišli o dvoubrankový náskok.

Podívejte se: Žižkov si užil první domácí vítěznou děkovačku!

„Musíme ty góly asi dávat později,“ kroutil nechápavě hlavou trenér Marek Nikl. „Už po prvním gólu jsme přestali hrát to, co jsme chtěli a i když přidali druhý, neuklidnilo nás to. Doma máme problém se zachováním klidu, věřit si, dotáhnout zápas do konce. Na druhou stranu tohle jsou zápasy, které mohou sezonu strašně změnit a otočit. Za první vítězství doma jsme strašně rádi,“ pokračoval v hodnocení.

Když už to vypadalo, že se body budou dělit, podnikli domácí prakticky první pořádný útok za poslední půlhodinu a po divokém závaru se míč odrazil k Sixtovi, který jej pohotově napálil k tyči a na trávníku i na tribunách vypukla červenobílá euforie.

Vítězná děkovačka žižkovských hráčů s fanoušky:

Zdroj: Deník/Michal Káva

„Fanoušci nás až do konce skvěle podporovali, moc jim děkujeme. Věříme, že to dáme až do konce a budeme slavit,“ vzkázal jim kouč Marek Nikl.

Na kroměřížské straně panovalo pochopitelně velké zklamání. Minimálně na bod hosté sahali, při herním výpadku domácích nebyli daleko i od třetího gólu. "Jsme naštvaní, zklamaní, frustrovaní. Konec jsme odehráli bohužel netakticky, což nás stálo alespoň bod. Měli jsme balon na svých kopačkách. Místo toho, abychom jej poslali dopředu, kam jsme šli zbytečně ve více hráčích, a utekli i s míčem k rohovému praporku, tak jsme to řešili patičkou, úplně netakticky," rozčiloval se trenér Martin Onda.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Viktoria Žižkov - Hanácká Slavia Kroměříž 3:2 (0:0)

Branky: 50. a 60. Prošek, 90+5. Sixta - 61. Silný, 67. Cupák. Rozhodčí: Batík - Antoníček, Dohnálek. Žluté karty: Tregler, Jirásek, Klusák - Dostál, Zavadil, Houser, Jeleček, Cupák. Diváci: 1213.

Žižkov: Bajza - Kozojed (89. Toula), Broukal, Richter, Klusák - Tregler (89. Petrák), Jirásek - Prošek (76. Muleme), Rosa (76. Sixta), Batioja - Sodoma (76. Kovinić).

Kroměříž: Dostál - Wala (60. Cupák), Zavadil, Houser, Silný (85. Chwaszcz), Matoušek, Vincour (60. Hrdlička), Jeleček, Jaroň (60. Dočkal), Kudela, Machalík (90. Oulehla).