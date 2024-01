Fotbalisté Viktorie Žižkov už mají nového trenéra. Zákulisní "zaručené" drby mluvily o tom, že místo po odvolaném Michalu Horňákovi u aktuálně patnáctého týmu tabulky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY převezmou například David Jarolím nebo Jiří Krejčí. Nový sportovní ředitel klubu Pavel Hoftych ale sáhl po někom úplně jiném. Novým koučem žižkovské party se stal Marek Nikl!

Zleva: Sportovní manažer Pavel Hoftych, nový kouč Marek Nikl a předseda představenstva Milan Richter. | Foto: FKVŽ

"Marka jsem vedl tři roky v Bohemce a byl to poctivý dříč a tahoun manšaftu. Věřím, že tyto vlastnosti uplatní i při práci ve Viktorce," vysvětluje Hoftych rozhodující faktory Niklova angažování.

Marek Nikl má za sebou úspěšnou hráčskou kariéru, kterou vlastně spojil pouze s dvěma kluby. V letech 1995 až 1998 zářil v dresu Bohemians, kde prošel i mládežnickými kategoriemi, v letech 1998 až 2007 se postupně vypracoval mezi nepostradatelné opory německého Norimberku a na sezony 2007 až 2012 se znovu vrátil do Ďolíčku.

Pětinásobný český reprezentant se krátce po konci hráčské epochy fotbalového života vrhnul na tu trenérskou. První ostruhy začal sbírat jako asistent v Příbrami, po krátkém angažmá v Benešově se do Příbrami vrátil a spolu s Tomášem Zápotočným tým dovedli až do baráže (neúspěšné) o nejvyšší soutěž. Ze středočeského týmu se pak oba přesunuli do prvoligových Českých Budějovic, kde v listopadu na vlastní žádost skončil. A bez angažmá dlouho nezůstal.

