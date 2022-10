To v něm bublalo hlavně v 56. minutě. Za hrubý faul byl totiž vyloučen domácí Selnar, ale Behenský po něm vystartoval a dostal červenou také. Místo více než půlhodinové přesilovky se tak pokračovalo v deseti na obou stranách.

"Chybu domácích vymažeme naší chybou. Z toho jsem strašně zklamaný. Není to oslabení jen tento zápas, ale také do dalších zápasů. Bude tam nějaký trest. Je to hodně netýmové," pokračoval Jarolím.

Všichni už se smiřovali s dělbou bodů, ale gól Vedrala ze druhé minuty nastavení přinesl ohromnou radost na jíihlavské straně a hlavy v dlaních na té slávistické. "Musíme se z toho oklepat. Přebolí to, používáme klasické pomocné věci, když je něco špatně. Odrazíme se od toho, přejde to. Mladý kluci mají chuť, není to pro ně závěr jejich kariér. Ty teprve začínají, budou z toho těžit. Musí si z toho vzít to dobré. Oni si třeba jednou vzpomenou, jak jim tato těžká část sezony pomohla v dalším rozvoji v kariéře," dodal Jarolím.

Jihlava - Slavia B 1:0 (0:0)

Branka: 90.+2 Vedral. Rozhodčí: Batík – Žurovec, Pospíšil. ŽK: 47. Svoboda, 54. Křivánek, 74. Shudeiwa – 66. Šmiga, 82. Singhateh, 86. Trédl. ČK: 56. Selnar – 56. Behenský. Diváků: 456.

Jihlava: Jágrik – T. Svoboda, Vedral, Piško, Peřina – Shudeiwa (75. Lacko), Tureček (85. Gabriel) – Křivánek (75. Křehlík), Selnar, Ogiomade (75. L. Fila) – Zoubele (70. Araujo-Wilson).

Slavia: Dvořák – Trédl, Behenský, Švec, Labík – Kopáček (72. Nikl) - Šubert (58. Hunal), Planka – A. Pudil - Singhateh, Šmiga.