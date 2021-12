Sněhová nadílka, která v posledních dnech zasypala Českou republiku, zkomplikovalai závěrečné kolo druhé nejvyšší soutěže, FORTUNA: NÁRODNÍ LIGY. Z plánovaných osmi zápasů byla v původním termínu odehrána jen polovina a ta druhá se měla dohrávat o víkendu. Mladíci sparťanského béčka padli v Prostějově 0:1 a Brno vyhrálo šlágr v Opavě 2:0. Podzimní tabulka ale není kompletní, zápasy Líšněs Vyškovem a Chrudimi s Vlašimí byly odloženy i podruhé.

Trenér Sparty B Michal Horňák musel před posledním podzimním zápasem udělat plno změn v základní sestavě. | Foto: AC Sparta Praha

Sparťanská rezerva odjela do Prostějova s hodně pozměněnou sestavou. Trenér Michal Horňák musel udělat šest změn v klasické základní sestavě. „Sehranost je pak samozřejmě jiná. Na druhé straně, šanci dostali hráči, kteří dlouhodobě nehrávajía mohli jsme si je vyzkoušets vyhlídkami pro jarní část sezony. Určitě nabrali nějaké zkušenosti a nám to dalo pohled na to, jestli mají na to hrát druhou ligu,“ řekl.