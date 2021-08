Dukla jela do Jihlavy s odhodláním, ale veškeré připravené taktické plány vzaly za své už po deseti minutách. To zatáhl za záchrannou brzdu při úniku domácího hráče Peterka a rozhodčí byl nekompromisní – červená karta a 80 minut hry v oslabení.

„Musím říct, že v situaci, ve které jsme se hned v úvodu zápasu ocitli, by to málokteré mužstvo zvládlo takhle dohrát. Bylo vidět, jak kluci na hřišti bojovali jeden za druhého a nechtěli prohrát,“ vrací se k utkání trenér Dukly Bohuslav Pilný.

Jihlavští se snažili přesilovku využít a byli aktivní. Raduv brance hostů ale nedokázali překonat a i Dukla začala vystrkovat růžky. I na konci zápasu ale na ukazateli skóre svítily dvě veliké nuly. Partaz Julisky tak neprohrála s Jihlavou už popáté v řadě.

„O poločase jsme si dokonce řekli, že je v našich silách i zvítězit. To se nepovedlo, ale bod bereme všema deseti. Byl vykoupený velkým nasazením a pracovitostí celého mužstva. Je o to cennější, že ho vezeme z venku. V téhle soutěži a za tohoto průběhu má velkou váhu,“ dodává Pilný.

Žižkov si užil veliký svátek. Po více než ročním azylu na Střížkově se Viktorka opět představila na svém domovském stadionu a na velký návrat se přišlo podívat přes 1200 fanoušků. Ti sledovali perfektní zápas a cennou výhru 2:0 nad Příbramí.

„Fanouškům musíme poděkovat, byli fantastičtí. Hnali nás dopředu, to nám dlouho chybělo. Kluci si nedovolili nic vypustit, všichni hráli na doraz,“ říká žižkovský kouč David Oulehla. Po dvou prohrách jeho tým potřeboval uspět. „Mohli jsme vyhrát i vyšším rozdílem, ale soupeř byl výborný. Náš výkon směřoval k tomu, kde bychom chtěli být. Tři body jsou pro klid do další práce důležitý, je to pro nás odměna za poctivou práci,“ dodává.

Po dvou výhrách, navíc bez obdržené branky, poprvé inkasovali i prohráli mladíci ze sparťanského béčka. Svěřenci trenéra Michala Horňáka padli ve Varnsdorfu 3:1.

Výsledky 3. kola

Žižkov – Příbram 2:0 (0:0)

Branky: 58. Nabiyev, 75. Bazal. Rozhodčí: Vojkovský – Mikeska, Bureš. ŽK 2:3. Diváků: 1230. Žižkov: Soukup – Řezáč, Gabriel, Březina, Muleme – Súkenník, Sixta (72. Zeman) – Bazal (81. Koželuh), Petrlák (90. Mido), Nabiyev (81. Beso) – Batioja.

Varnsdorf – Sparta Praha B 3:1 (1:0)

Branky: 27. Lauko, 64. Dordič, 87. Dordič – 78. Ryneš. Rozhodčí: Szikszay – Pečenka, Volf. ŽK 3:5. Diváků: 899. Sparta: Kotek – Gabriel, Piško, Suchomel, Červak – Ryneš (87. Kozák), Jonáš, Okeke (59. Pudhorocký), Tvaroh (59. Turyna) – Patrák, Sejk.

Jihlava – Dukla Praha 0:0

Rozhodčí: Raplík – Poživil, Kotalík. ŽK 1:0. ČK 0:1 (11. Peterka). Diváků: 635. Dukla: Rada – Barac, Piroch, Kulhánek, Ruml – Faleye, Peterka, Kozel (81. Doumbia), Buchvaldek (81. Bin), Cienciala (17. Kozma) – Fábry (57. Šebrle).

Další výsledky: Chrudim – Třinec 3:0 (5. Rybička, 89. Juliš, 92. Surmaj), Opava – Vyškov 1:0 (32. Holík), Líšeň – Ústí n. L. 0:0, Táborsko – Vlašim 2:1 (10. Matoušek, 77. Plachý – 89. Breda), Prostějov – Brno 2:0 (41. Koudelka, 61. Žák)