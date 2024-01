/FOTO, VIDEO/ Patnácté místo podzimní tabulky druhé nejvyšší fotbalové soutěže a stejný bodový zisk jako ten úplně poslední. S takovou vizitkou nejsou na žižkovské Viktorii samozřejmě vůbec spokojení a vedení klubu řeší změny. Tou první bylo po konci podzimu odvolání hlavního kouče Michala Horňáka, ta druhá přišla hned pár hodin po začátku nového roku - sportovním manažerem klubu se stává Pavel Hoftych.

Děkovačka fanoušků s hráči po zápase Žižkov - Sparta B. | Video: Deník/Michal Káva

"Viktorka je tradiční klub s dlouhou historií. Pokud mi to čas dovolil a nekolidovaly mi zápasy, nechyběl jsem na Seifertce v hledišti. S Milanem Richterem mě pojí přátelství, takže když přišla nabídka, příliš jsem neváhal. A po schůzce s dalším členem vedení už nebylo co řešit. Jsme naladěni stejně, budu se snažit maximálně využít své zkušenosti a věřím, že společně posuneme manšaft co nejdříve do vyšších pater," řekl pro klubový web Hoftych, který během podzimu působil ve stejné roli v prvoligové Mladé Boleslavi.

Jeho prvním a nejdůležitějším úkolem bude pochopitelně angažování nového kouče. Fanoušci hned začali řešit, zda by právě Hoftych nemohl tým vést. Během kariéry totiž trénoval Zlín, Bohemians, Liberec, Mladou Boleslav či slovenskou Trnavu.

"Trenérský post v Česku nebyl ve hře. Rýsují se nějaké možnosti v zahraničí, i proto by nebylo správné rozjíždět někde trenéřinu. Teď je však prioritou Viktorka, přivést správného kouče a poskládat pro jaro tým, který se s tím úspěšně popasuje. Pokud by následně zahraniční nabídka vykrystalizovala tak, že by stála za zvážení, máme s vedením dohodu, že mi vyjdou vstříc," vysvětluje Pavel Hoftych.

