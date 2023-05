Důvodem čtvrtečního odvolání trenér fotbalistů MFK Vyškov Jana Trousila byly špatné jarní výsledky. Tah vyšel napůl. Pod provizorní trenérskou dvojicí Rostislav Horáček - Michal Klesa Vyškované jen remizovali s posledním týmem tabulky Slavií Praha B 2:2.

Ve 24. kole druhé ligy remizovali fotbalisté MFK Vyškov (bílé dresy) se Slavií Praha B 2:2. | Foto: MFK Vyškov

Noví šéfové lavičky udělali v sestavě některé změny. Na hrot se vrátil Fahad Bayo namísto Barnabáše Lacíka. Pro čtyři žluté karty nemohl nastoupit středopolař Lukáš Lahodný a už po pěti minutách odkulhal ze hřiště i jeho kolega na tomto postu Tomáš Cabadaj. Po půl hodince pak musel pro zranění střídat i stabilní pravý obránce Pavol Ilko.

V pohledném televizním utkání překvapili mladí slavisté v úvodu větší aktivitou. Tou oplýval hlavně Ebrima Singhateh. Nejnebezpečnější střelu vyslal na Antonína Kinského v deváté minutě a domácí brankář jen nohou vystrčil míč směřující ke vzdálenější tyčce. O chvíli později střílel Petr Hronek pod břevno, ale zase nechal vyniknout pozorného Kinského. Domácí kontrovali Bayovým volejem těsně nad. V době, kdy se hra už prakticky srovnala udeřili hosté. Ve 23. minutě zatřásla domácím břevnem dělovka Ondřeje Kričfalušiho a o dvě minuty později už šli do vedení. Ze skrumáže před Kinským pohotově zblízka patičkou dorazil Ebrimu Singhateh. Vyškovská odpověď byla poměrně rychlá a parádní. Alexis Alegue obloučkem z pravé strany napříč celou brankou mazácky vymetl protější šibenici. Konec první půle pak už režírovali domácí, ale koncovka je trápí pořád.

II. liga-F:NL

MFK Vyškov

– SK Slavia Praha B 2:2

Poločas: 1:1. Branky: 32. Alégué, 82. Kanakimana – 25. a 56. (pen.) Singhateh. Rozhodčí: Volek – Horák, Pospíšil. ŽK: Štěpánek, Vintr, Němeček – Hošek, Hronek. Diváků: 650.

Vyškov: Kinský – Němeček, Matys, Štěpánek (63. Touré), Ilko (39. Vintr) – Ramathan, Cabadaj (6. Mafwenta) – Kanakimana, Souaré, Alégué Elandi – Bayo (46. Lacík). Trenér: Rostislav Horáček.

Slavia B: Stejskal – Hošek, Konečný, Hunal (86. Labík), Švec – Kričfaluši, Planka (69. Nikl), Kopáček (C), Bořil, Hronek – Singhateh (86. Hájek). Trenér: Marek Jarolím.

„Slavia má kvalitní mužstvo, které dokáže držet míč, jsou silní na balonu, umí kombinovat, chodí do přečíslení, to znamená ve více hráčích. Naproti tomu my jsme do zápasu asi vstoupili trochu laxně a byli jsme trochu pod tlakem. Jejich hra nám ale otvírala možnosti pro naše brejky, které jsme mohli, stejně jako převahu v konci první půle, využít i víc.,“ zhodnotil prvních pětačtyřicet minut Horáček.

Do druhé části přišel na hrot Lacík a domácí si přinesli i viditelnou snahu otočit výsledek. Bohužel pro ně, stal se pravý opak. Z tribuny sice střet Ondřeje Vintra s Michalem Švecem vypadal nevinně, ale sudí nařídil penaltu za faul Vyškovana. Z ní pak Singhateh vrátil Slavii vedení a pro domácí nastalo pracné dobývání hostující obrany alespoň za remízu. Tu nakonec zajistil krásnou hlavičkou Bievnenue Kanakimana.

„Druhý poločas jsme měli, myslím, nastavený dobře. Bohužel nás tam srazila ta penalta nepenalta. V tuto chvíli nedokážu posoudit jestli byla nebo nebyla, ale musíme ji brát. Nakonec jsme se zase dostali do zápasu krásnou brankou. Měli jsme převahu a místy i drtivý tlak. Celkově je remíza asi spravedlivá, protože nás taky několikrát perfektně podržel Tonda Kinský. Nechci výkon nějak detailně rozebírat, určitě by se třeba našla okénka v defenzívě, kde nám někdy chyběli nevracející se hráči. Ale to je spíš námět pro nového trenéra,“ dodal k hodnocení Horáček.

Mladá Slavia čelila vyškovské snaze o tlak aktivně, takže až do závěru byly k vidění rušné momenty před oběma brankami.

„Tohle je naše cesta celou sezonu, tam se nic nemění. Ve spoustě věcech se zlepšujeme a kluci to znovu předvedli. Na druhou stranu brejkové situace jsou skoro to nejlehčí do otevřené obrany a my zvládneme těžší situace než pak tyhle. Tam to byla škoda, srazila nás efektivita. Prvních třicet minut od nás bylo výborných, dobré přechody do útoků, vytváření šancí. Tam nás to teď trestá, góly nám tam teď nepadají. Závěr je to samé. Člověk je teď naštvaný za faulové situace, které opět měly být v náš prospěch. Zároveň chybu vidíme i v nevyřešení situací, ale když dobře rozjetý brejk skončí faulem, tak kluci víc neudělají. Pro nás jsou to rány do vazu, ale musíme jet dál,“ mj. uvedl o zápase na klubovém webu Slavie její trenér Marek Jarolím.