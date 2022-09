Na hřišti bylo znát, že se potkaly týmy, které zažily mizerný start do sezony. První poločas nabídl velkou šeď na obou stranách a s přibývajícím časem bylo čím dál tím zřejmější, že kdo otevře skóre utkání vyhraje. Stalo se tak na straně Dukly. „Bohužel jsme ho dostali zas my, kdybychom ho ale dali my, tak by zápas vypadal jinak,“ smutnil útočník Vlašimi Adam Toula.