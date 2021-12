Příští zastávka Viktoria Žižkov. Takové hlášení uslyší po zimní přestávce všichni fanoušci, kteří vyrazí městskou hromadnou dopravou na domácí zápasy žižkovského fotbalového klubu. Od minulého týdne se po něm totiž jmenují stanice autobusů a tramvají nedaleko stadionu. Viktoria se tak zařadila po bok klubů jako Sparta, Slavia nebo Bohemians, které už svoje zastávky hromadné dopravy mají.

Na zastávce Viktoria Žižkov staví tramvaje číslo 5, 9, 15 a 26. | Foto: Deník/Filip Ardon

„Pro klub je to pocta. Pátrali jsme i v minulosti a vypadá to, že to nikdy od vzniku klubu nebylo. Pro nás je to povzbuzení ve smolném období. Bereme to jako jednu z věcí, která je pro fanoušky pozitivnější,“ říká tiskový mluvčí klubu Pavel Werner.