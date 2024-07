Pro žižkovský tým šlo o třetí přípravný duel proti účastníkům nejvyšší soutěže během osmi dnů. Po prohře 0:1 s Teplicemi a remíze 1:1 s Jabloncem přišla kanonáda od Budějovic.

"Herně jsme tam měli zajímavé věci, hlavně dopředu, ale do defenzivy to bylo hodně špatné. Viděl jsem velikou únavu, už na tréninku. Nepomohla tomu ani cesta, nebyli jsme tak agresivní a důslední. Dopředu jsme si ale udělali hodně gólových příležitostí, akorát bylo vidět, že nám ve finální fázi chyběla kvalita, využili jsme jen jednu," hledal příčinu žižkovský kouč Marek Nikl.

Do šaten se šlo za stavu 3:0, když se prosadili budějovičtí Tranziska, Suchan a Šigut. Krátce po změně stran se prosadil z penalty Čermák a poté Nikl junior. Alespoň čestný úspěch Pražanů vstřelil Sodoma, na konečných 7:1 ale v závěru pečetil dvěma góly Osmančík.

"Byl to pro mě zápas jako každý jiný. Je jedno, jestli hraju proti tátovi nebo někomu jinému. Pokaždé do toho chci dát sto procent," říkal po zápase Matouš Nikl.

"Táta dokáže zkritizovat, je to normální, je to táta a trenér a chce pro mě to nejlepší. Dělá to dobře a beru si jeho rady k srdci. Na Žižkově udělali neuvěřitelný posun, líbí se mi jejich práce," dodal na adresu táty i klubu, kde aktuálně pracuje.

Kouč Jihočechů Jiří Lerch pak doplnil: "Byl to první zápas přípravy a dali jsme prostor klukům, kteří jsou tu na zkoušku. Hodně mě překvapili, hráli dobře. O jejich budoucnosti se budeme bavit. Výkon byl na začátek solidní, ale nechceme se uspokojovat. Musíme pracovat dál."

České Budějovice - Žižkov 7:1 (3:0)

Branky: 10. Tranziska, 28. Suchan, 44. Šigut, 63. Čermák z penalty, 66. Nikl, 81. a 90. Osmančík – 75. Sodoma. Rozhodčí: Lovětinský. Bez karet. Diváků: 220.

České Budějovice 1. poločas: Köstenbauer - Kotula, Havel, Kackeisen, Trummer - Mintongo, Suchan, Zíka - Šigut, Tranziska, Ogiomade. 2. poločas: Janáček - Atemona, Čoudek, Novák, Nikl - Skalák, Hubínek, Čermák - Hora, Ondrášek, Osmančík.

Žižkov 1. poločas: Melichar - Řezáč, Richter, Tregler, Fišl - Petrák, Sixta, Batioja, Gembický - Toula, Necid. 2. poločas: Kotek - Bárta, Broukal, Richter, Klusák - Rulf, Jirásek, Hönig, Muleme - Wesolowsky, Sodoma.