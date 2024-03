Zatímco drtivá většina fotbalových klubů první a druhé ligy využila reprezentační přestávku k doléčení šrámů a víkendovému odpočinku, parta Viktorky Žižkov odehrála přípravný zápas s Jihlavou. Na hřišti středočeských Přišimas vyhráli 4:1!

"Vyzkoušeli jsme si jinou variantu rozestavění a ukázalo nám to, že ji můžeme použít. Kluci makali. Vzali jsme to i z pozice kondice. Soupeře jsme neustále naháněli, chceme to dostat i do zápasu. Splnilo to účel a doufám, že v tom kluci budou pokračovat," pochvaloval si Pavel Medynský, asistent hlavního žižkovského kouče Marka Nikla.

V prvním poločase se trefili Batioja, Hönig, Sodoma a do šaten se odcházelo za stavu 3:1. Po změně stran se trefil už jen Prošek a výhra 4:1 byla na světě.

"Mančaft je nabitý a na druhou ligu perfektní konkurence. Chceme se dostat ze spodních vod tabulky, abychom už nebyli na chvostu. Mužstvo máme dobré, všechno je ale o výsledcích a o tom, jak se budeme prezentovat," dodal Medynský.

Viktoria Žižkov - Vysočina Jihlava 4:1 (3:1)

Branky: Batioja, Hönig, Sodoma, Prošek - Křehlík. Rozhodčí: Trska - Hádek, Zoufalý.

