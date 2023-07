Pouhých 35 dnů uběhlo od vítězného barážového utkání a před fotbalisty žižkovské Viktorky stál zápas prvního kola nové sezony ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Parta z pod televizního vysílače odjela na hřiště HFK Olomouc, kde své domácí zápasy hraje Prostějov. Po většinu utkání to vypadalo, že nějaké ty body se povezou zpět do Prahy, ale díky chybě v samotném závěru zápasu slavili domácí výhru 2:1.

Úvodní kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY mezi fotbalisty 1. SK Prostějov (v modrobílém) a FK Viktoria Žižkov. | Foto: Facebook 1. SK Prostějov

Žižkovský kouč Michal Horňák musel doma nechat jednu z největších opor, brankáře Milana Švengera. "Den před utkáním si při tréninku pohmoždil prst, tak s námi nejel," vysvětloval kouč.

Jeho svěřenci byli od začátku zápasu aktivnější a po třinácti minutách hry otevřel po skrumáži skóre Jirásek. Vstřelený gól hostům nalil ještě větší chuť do žil a bylo jich plné hřiště. Ke slovu se pak dostali i domácí a krátce před poločasem srovnal Bartolomeu.

"Dostali jsme se do nepohody chybou, kterou jsme udělali před vyrovnávacím gólem a do poločasu jsme se do toho už nemohli dostat. Ve druhém poločase jsme zase byli aktivnější," pokračoval Horňák.

Žižkov byl blízko návratu do vedení v 68. minutě, teč Mulemeho ovšem domácí gólman Vejmola bravurním zákrokem vyrazil. A když už se zdálo, že zápas skončí dělbou bodů, přišla 87. minuta, centr na zadní tyč a hlavička prostějovského Elbela, který zápas rozhodl.

"Z jediné střely na branku ve druhém poločasu jsme dostali gól. To není výmluva, to je realita. Měli bychom se toho příště vyvarovat. Je to smolná porážka, nebyli jsme horším týmem, ale fotbal je někdy krutý," dodal Michal Horňák.

Příležitost k nápravě a prvním bodům nové sezony budou mít žižkovští fotbalisté v příštím kole, v neděli 30. července na domácím trávníku přivítají Příbram.

Prostějov - Žižkov 2:1 (1:1)

Branky: 37. Bartolomeu, 87. Elbel - 13. Jirásek. Rozhodčí: Ulrich - Vodrážka, Arnošt. ŽK: 52. Spáčil, 71. Elbel, 81. Koudelka, 85. Bolf - 46. Petrák, 48. Muleme. Diváků: 540.

Prostějov: Vejmola – Bolf, Schaffartzik, K. Spáčil, Elbel – Slaměna (69. Malec), Habusta – Bartolomeu, Koudelka (84. Macháček), Zapletal (69. Cienciala) – Silný (69. Moučka).

Žižkov: Kotek – Richter, Březina, Tregler – Petrák – Řezáč, Prošek (58. Voltr), Rosa (58. Hönig) – Jirásek (77. Sixta), Batioja (88. Finěk), Muleme (88. Štrombach).