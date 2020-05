„Chodit jen běhat a plnit individuální plány? Nic moc,“ usmívá se gólman Dukly a její nejzkušenější hráč Filip Rada. „Sice nemůžeme ještě trénovat tak, jak jsme zvyklí, jen ve skupinkách, ale je to lepší než to běhání,“ uznává.

Jako brankáře se ho omezení příliš netýkají. Procvičí se, stoupne do brány a chytá. „Je to tak, tolik to ovlivněné nemáme a trénujeme jako normálně. Pro gólmany je to v pohodě,“ říká.

Po prohře 2:5 na Žižkově čeká Duklu vlastně nový vstup do jara. „Musíme na to zapomenout. Tenhle zápas se prostě nestal a začínáme jaro znovu. Věříme, že budou pravdivé zprávy, že bychom mohli 25. května začít hrát,“ přeje si.

Dva tři dny stačí

Skvělý vstup do jarní části FNL naopak prožil Žižkov. Výhra 5:2 ve zmiňovaném derby nad Duklou slibovala dobrý rozjezd, než přišla dlouhá nucená přestávka.

„Jsme rádi, že už zase můžeme být na hřišti a nemusíme sami běhat po lese,“ přiznává žižkovský útočník Jakub Urbanec. I on ví, že trénování ve skupinkách není úplně to pravé ořechové.

„Naštěstí času máme dostatek a věřím, že se dobře připravíme. Fotbal se nezapomíná. Až to situace dovolí, bude důležité dostat zpátky kontakt v osobních soubojích. Myslím, že za dva tři týdny klasického společného tréninku budeme připraveni na mistrovské zápasy,“ míní.

Na Žižkově se zkrátka blýská na lepší časy a hráčům nechybí dobrá nálada. „Už se všichni těšíme na zápasy. Věřím, že se ročník dohraje a bude se nám dařit,“ přeje si Urbanec.

Vítězný vstup do odvetné části prožili také nováčci z Vyšehradu. Svěřenci trenéra Romana Veselého se připravují na přírodním trávníku v Krči a brousí zuby na co nejrychlejší záchranu.

„Tréninky jsou omezeny počtem hráčů a předepsanými rozestupy, takže ani nelze nacvičovat něco víc než přihrávky a střelbu. Ale i to je ale zábavnější než ten předchozí program v celostátní karanténě,“ přiznává stoper Vojtěch Mareš.

Hráče čeká pořádně nabitý program, aby se soutěže stihly dohrát včas. Nenajdete ale nikoho, kdo by se už na ostré zápasy netěšil. „Chceme hrát. Nechci to zakřiknout, ale věřím, že se vše dohraje. Rytmus středa neděle vidím jako ideální,“ dodává.