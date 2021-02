„Od mého příchodu do Dukly se bavíme v klubu o tom, že potřebujeme získat zkušeného, charakterového a fotbalově zajímavého hráče. Řešili jsme několik jmen, mezi nimiž byl právě Honza Peterka,“ uvedl Jan Staněk, sportovní ředitel Dukly.

„Přišla zajímavá nabídka nejenom pro klub, ale hlavně pro Honzu, který se rozhodl tuto nabídku využít a klub mu v tom nechtěl bránit. Za svoji kariéru odvedl pro Armu mnoho práce a chtěl si ve své kariéře vyzkoušet něco jiného a tím pádem bylo rozhodnuto. Navíc jsme dohodnuti, že se do Army může kdykoliv vrátit a věřím, že se tak jednou stane. Přejeme mu hodně úspěchů v pokračování jeho sportovní kariéry,“ vyjádřil se v oficiální tiskové zprávě ředitel ústeckého klubu Václav Kožíšek.

Peterka, o kterého byl zájem dlouhodobě (před rokem usilovalo o jeho služby například Brno, pozn. red.), odehrál na severu Čech deset sezon, v posledních letech působil v Ústí v roli kapitána. V Dukle se stane nejstarším hráčem do pole, starším v týmu je jen brankář Filip Rada.

„Dukla je tradiční klub, který má u nás velké jméno. Líbí se mi také styl a filozofie, jakou se Dukla prezentuje. Bylo vidět, že o mě v klubu hodně stáli a já jsem rád, že jsme se nakonec na všem domluvili," řekl po podpisu smlouvy Jan Peterka. „Bude to pro mě nová zkušenost, jelikož jsem drtivou většinu kariéry strávil v jednom klubu. Těším se ale, že budu zažívat něco nového a nasbírám další zkušenosti,“ dodal.

Ústí nad ztrátou své tradiční opory pláče. Kolem Peterky se střídala jména, on zůstával. „Pro Armu to byl speciální hráč, kapitán a dlouholetý člen základní sestavy a byl o něj zájem v podstatě v každém přestupním období i z ligových týmů. On ale vždy zůstal," ocenil sportovní manažer FK Ústí nad Labem Petr Heidenreich.

„Při podepisování smlouvy před dvěma lety jsme se dohodli na tom, že v případě zajímavé nabídky mu nebudeme bránit v odchodu za všechno, co pro Armu během své kariéry odvedl. Ta nabídka teď přišla, Honza se rozhodl a my jsme tuto dohodu nechtěli porušit," přiznal Heidenreich.

„Musím v první řadě poděkovat majiteli a vedení klubu za vstřícnost v celé této záležitosti, nebylo to pro mě vůbec jednoduché, ale v životě přicházejí výzvy a já bych chtěl poprvé ve své kariéře někam přestoupit a pokusit se dostat do první ligy, protože se mi to v Armě zatím nepodařilo," vysvětlil své důvody sám hráč.

Dukla je v tabulce FNL na osmém místě. Peterka si tak paradoxně pohoršil, ústeckému týmu totiž patří třetí příčka. Start jarní části sezony je pro Pražany naplánovaný na 6. března. Soupeř? Právě Ústí nad Labem. Peterku čeká pikantní začátek nového dobrodružství.