Jednalo se o hodně specifický zápas. Vlašim přivítala doma soupeře, od kterého získala v posledním roce mnoho hráčů včetně realizačního týmu. Řada z nich počínaje hlavním trenérem Martinem Hyským se postavila proti klubu, kde začínali s fotbalem a který zůstane v jejich srdcích. Do Kollárovy ulice dorazila rezerva pražské Slavie. Domácí ale slavili důležité tři body po výhře 3:1.

Slavia bude asi navždy jeho klub. S několika hostování po různých klubech v ní Martin Hyský strávil devět let jako hráč, v roce 1996 s ní slavil mistrovský titul, dlouhá léta v jejím dresu hraje silvestrovská derby. Před třemi roky u sešívaných započal i trenérskou kariéru než se loni v červenci přesunul do Vlašimi. Nyní se proti milovanému klubu postavil poprvé jako soupeř a ze souboje vzešel vítězně.

Vlašim se doma zvedá. Třígólová smršť smetla Slavii

„Nebyla tam žádná lítost, naopak radost, že se podařilo vyhrát a zápas zvládnout. Hlavně v první půli z naší strany. Pořád jsme na tom hůř než béčko Slavie a musíme koukat zejména sami na sebe. Jsme v profesionálním fotbale. Aktuálně jsme zaměstnanci Vlašimi a pracujeme pro ní,“ prohlásil stále ještě 46letý kouč, který ale poslední zářijovou neděli oslaví narozeniny a dostal tak předčasný dárek od svých svěřenců.

Tím, že do Vlašimi přijela rezerva Slavie, se jednalo o sledovaný duel. Nejenže oba týmy jsou na dně druhé ligy, ale kluby už spolu druhým rokem spolupracují na široké bázi. „V tomhle směru byl zápas specifický. Ve Vlašimi je spousta hráčů, kteří jsou nebo prošli Slavií. Stejně tak i realizační tým. Snažil jsme ale zápas brát jako každé jiné utkání a nesoustředit se na to. Ani klukům jsem nic nepřipomínal. Spíš jsme vnímali, v jaké situace jsme, bez ohledu na to, s jakým kádrem přijede soupeř,“ podotkl Hyský.

Nábory i Disney playmakers. Příští týden bude patřit dětem

Oba týmy se znají. Nejen hráči, ale i trenéři. Navzájem věděli i o způsobu hry soupeře. „V tomhle směru byly rovné podmínky, ale jsem rád, že utkání dopadlo takhle, protože v té situaci, ve které jsme, byly pro nás tři body povinností,“ těšilo kouče po výhře 3:1. Vlašim k ní vykročila rázně především v prvním poločase, kdy skórovala třikrát za jedenáct minut. Pražané odpověděli pouze jednou. Od druhé branky je zastavila nastřelená tyč.

Vlašim tak podruhé za sebou vyhrála v domácím prostředí a její odstup od ostatních se ztenčuje. Právě na béčko Slavie ztrácí už jen dva body. Hyský tak cítil po zápase úlevu. „Zvedáme se. Jedeme ale od znovu. Tohle je malinkatý krůček, abychom se z téhle situace dostali,“ přiznal kouč Vlašimi a slova chvály měl i pro soupeře. „Prezentoval se velmi sympaticky. Nebyl to úplně jednoznačný zápas a ve druhé půli se hra vyrovnala. Myslím si, že body získá v dalších zápasech. Hlavně doma, kde je silnější,“ řekl na adresu rezervy sešívaných.