/FOTOGALERIE/ Přesto, že fotbalisté Příbrami jsou na čele tabulky druhé nejvyšší soutěže, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, nebyli při sobotním zápase na hřišti Dukly favority. Pražané totiž vyhráli všechny čtyři jarní zápasy a zálusk si dělali i na pátý bodový zisk. Na Julisce ale nakonec slavili hosté, vyhráli 2:1.

Dukla měla domácí zápas proti Příbrami dobře rozjetý, ale nakonec na Julisce slavili výhru 2:1 hosté. | Foto: Deník/Michal Káva

Domácí do zápasu vstoupili aktivně a hodně vysoko napadali rozehrávku Příbrami. Jejich nasazení vyústilo v rychlý úvodní gól. Hosté si před brankou tak dlouho přihrávali, až to pokazili a Matějka udělal pohodlně kličku gólmanovi a do prázdné branky otevřel skóre. Byl to jeho už pátý gól v posledních pěti zápasech. Aktivní hra Dukly pokračovala, ale i hosté dokázali nebezpečně zahrozit.

„Připravovali jsme se, že Příbram přijede a bude hrát běhavý fotbal, což potvrdila. Do zápasu jsme dvacet minut vstoupili hodně dobře, dali jsme branku. Měli jsme tam dvě šance (Moulis, Hrubeš), bohužel jsme je ale neproměnili. Nebyli jsme tak důrazní v zakončení,“ shrnul úvod trenér Dukly Petr Rada.

Po dvaceti minutách musel ale domácí kouč nuceně střídat, kapitán Dukly Kozma musel pro zranění dolů a na hřiště šel smolař zápasu Uhlíř. Ten se pak do dějin tohoto utkání nesmazatelně zapsal, ovšem kdyby mohl vrátit čas, určitě by raději vůbec nechtěl. Ve 36. minutě si totiž vstřelil vlastní gól a ve 42. minutě pak uklouzl, Zeronik šel díky tomu sám na domácího gólmana Radu a šikovně jej přehodil – 1:2! Příbramský útočník zaznamenal třetí branku ve třetím utkání v řadě.

„Rozhodli jsme se střídat post za post a od 25. minuty hrál soupeř do brejků. Dva góly, které jsme dostali, jsme si dali sami po situacích, kdy jsme balóny měli pod kontrolou nebo jsme blbě rozehráli. První byl tečovaný vlastní, paradoxně chudák Uhlíř byl u toho,“ komentoval domácí trenér Petr Rada. „Po čtyřech vítězství Dukly jsme věděli, že to tady bude těžké Do utkání jsme nevstoupili vůbec dobře, dostali jsme velice špatnou branku, nicméně s postupem času jsme se do toho dostávali a během poločasu jsme výsledek otočili,“ uvedl asistent trenéra hostů Roman Bednář.

Útočný a atraktivní fotbal pokračoval i po přestávce. Oba týmy si dokázaly vytvořit několik šancí, ale domácí se vyrovnání - nebo naopak hosté navýšení náskoku - nedočkali. „Chtěl bych, abychom se tímhle způsobem prezentovali každý zápas nezávisle na tom, jestli s dobrým nebo špatným soupeřem. Od toho bychom měli vycházet, nechat tam všechno, pak tam vyleze kvalita. I když uděláme tři změny, tak tým vyhraje,“ liboval si Bednář.

Domácí měli v poslední desetiminutovce několik tutových šancí – dvě dokonce z hranice malého vápna, ovšem hosty neskutečně několikrát zachránil na brankové čáře gólman Melichar. „Dukla nás ke konci zatlačila, bylo vidět, že nám docházejí síly. Konec mohl být trošku lepší,“ přiznal Bednář. „Urazili jsme štěstěnu. Ze šancí, které jsme měli, to tem nedotlačíme. Gólman dva zákroky, které vytáhl. Tam už to bylo trošku o smůle a v křeči. Pro nás je to hororová rána, protože jsme jí nečekali. Po té sérii jsme si věřili, vlastními chybami jsme se připravili o lepší výsledek,“ řekl nevěřícně Rada.

Oba týmy se přitom musely obejít bez několika opor. Domácím chyběli Kozel s Peterkou, na straně hostů vykartovaný Sakala, Jeřábek a kapitán Wágner. „Měl nějaký zdravotní problém. Sezona bude ještě dlouhá, takže jsme ho chtěli jednoznačně pošetřit,“ přiznal Bednář.

Dukla - Příbram 1:2 (1:2)

Branky: 5. Matějka - 36. vlastní Uhlíř, 42. Zeronik. Rozhodčí: Krejsa – Šimáček, Černoevič. ŽK: 44. Havelka, 63. Červenka (oba Dukla). Diváků: 1174.

Dukla: Holiš, Piroch (75.Hodek), Krch, Barac - Hrubeš (46. Šebrle), Havelka, Kozma (21. Uhlíř, 46. Červenka), Špatenka (81. Buchvaldek), Moulis - Matějka.

Příbram: Melichar – Stropek, Švestka, Fišl – Vokřínek, Šimáček, Petrák, Dudl – Anih (81. Antwi), Langhamer (90. Jahić), Zeronik (85. Štěpánek).

