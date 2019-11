„Je to pro mě čest. Po sestupu jsem vlastně s Filipem Radou na Dukle nejdéle,“ říká usměvavý záložník před závěrečnými dvěma podzimní zápasy. „Chceme šest bodů, nic jiného nebereme,“ dodává.

Druhé místo, dva body na první příčku. Na Julisce musí panovat spokojenost, že?

Panuje, ale mohli jsme být ještě spokojenější. Kdybychom zvládli zápas v Chrudimi, mohli jsme být první. Ale vzhledem k tomu, jak těžký je vstup do 2. ligy pro tým, který spadne, jsme spokojení.

Ano, mohli jste být první. Co se stalo před týdnem v Chrudimi, kde jste 12 minut před koncem vedli 2:1 a padli nakonec 2:3?

Stávalo se nám už v předchozích zápasech, že jsme začali dobře, vypracovali si vedení, ale ve druhém poločase jsme neplnili to, co měli a inkasovali. Možná jsme byli po vedení uspokojení, těžko říct. I tak se nám ale povedlo body uhájit, až v Chrudimi nás soupeř potrestal a prohráli jsme.

Poslední roky příliš radosti nebylo. Užíváte si to teď? Vyhráváte, střílíte hodně gólů…

Musím říct, že ano. Po delší době si fotbal opravdu užíváme. Dvě sezony jsme bojovali o udržení a atmosféra rozhodně nebyla taková jako teď. Daří se nám a v kabině je pohoda.

Jak na vás druhá nejvyšší soutěž zapůsobila?

Je to… takové jiné. Ačkoliv to tak nemusí vypadat, tak ve druhé lize se pořád lítá nahoru dolu. Hodně se totiž ztrácí míče a z toho plyne hodně protiútoků. Také je hra o trochu méně takticky svázaná. V nejvyšší soutěži se dbá na to, abyste nedostali gól, ve druhé jich padá hodně. Pro diváky to není špatné, ale nějaké jsme situace jsme si určitě měli pohlídat. (usmívá se)

Váš aktivní herní styl je k aktivnějšímu útočení přímo určen.

Dlouhodobě jdeme cestou kombinace. Ale i kdybychom výsledky neměli, pořád bychom se snažili to zlomit a věřit, že se naše práce jednou zúročí a začne nést naše ovoce.

V sezoně vedete tým s kapitánskou páskou. Je to pro vás čest?

Určitě. Je to příjemné. Ale když se podíváte na kádr, tak kromě Filipa Rady jsem tím, kdo je na Dukle snad nejdéle. Jsem za to určitě rád.

O tom, že máte hodně mladý tým, hovoří i fakt, že vám je 25 let a na soupisce bychom starší hráče napočítali na prstech jedné ruky.

Je to tak. (směje se) Trochu se to obrací, jsem už střední generace. Máme hodně mladý tým.

Padá v klubu slovo "postup"?

Před sezonou to nebylo takové, že bych od všech cítil, že musíme stůj co stůj jít za okamžitým návratem do ligy. Ale díky tomu, jak jsme soutěž rozehráli a co předvádíme, by většina lidí řekla, že nahoru směřujeme.

Překvapivým lídrem soutěže jsou Pardubice. S nimi už jste hráli a prohráli. Jsou opravdu tak dobří?

Jejich tým je trochu odlišný od ostatních. Jsou sehraní, koncentrovaní, snažili se o pečlivou defenzivu. Potrestali nás po našich chybách. Neviděl jsem jejich zápasy, ale vím, že nedostávají moc gólů. Otázka, jestli mají své hráče nebo hostovačky a jak to budou mít třeba na jaře.

O první ligu hraje v novém systému nejlepší trojice konečné tabulky. Může překvapit někdo kromě očekávaných favoritů Dukla, Brno, Jihlava, Hradec Králové nebo třeba vedoucí Pardubice?

Těžko říct… Druhá liga nemá vyloženého favorita. Každý by chtěl být první, když postupuje přímo pouze jeden. Obzvlášť když všichni na jaře viděli, jakým způsobem baráž probíhá… Kromě týmů, co jste jmenoval, hraje dobře také Ústí nad Labem. Chceme skončit první. Ale i když jste druzí nebo třetí, tak záleží na vás, jestli šanci v baráži využijete.

Do konce podzimu chybí dva zápasy. Je šest bodů jasným cílem?

Ano. Říkali jsme si už po prohře v Chrudimi, že z posledních tří zápasů uděláme devět bodů. Tři už máme, takže teď těch šest. Pardubice by mohly zaváhat a přezimujeme na prvním místě.