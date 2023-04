Zase perlil. Známý fotbalový trenér Petr Rada, který nechodí pro peprné hlášky daleko, si tentokrát vzal na paškál poměry ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE, v níž od léta trénuje Duklu Praha. Se svým týmem v sobotu zavítal do azylu fotbalistů Vyškova v Drnovicích a sice slavil výhru 1:0, ale na tiskové konferenci rozebíral zejména poměry ve druhé nejvyšší soutěži.

Petr Rada je od léta trenérem Dukly Praha a objíždí druholigové stadiony. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Druhou ligu jsem neznal. Neříkám, že není kvalitní, ale vy to vidíte, zájem o to moc není. Dneska sedíme na chodbě, je to smutné. Mělo by to mít nějakou úroveň, ale o druhou ligu se nejeví zájem. Je to špatně hlavně pro mladé hráče, kteří začínají. Druhá liga ve Vyškově, je tady tisíc lidí a my sedíme na chodbě, to je Uzbekistán," čílil se zkušený stratég, jenž trénoval českou reprezentaci a v nejvyšší domácí soutěži Spartu, Slavii nebo naposledy Jablonec.

Na podmínkách v Drnovicích našel pozitiva. „Zaplať Pán Bůh, že tu tiskovka je, protože někde nejsou. Stojíte tam u plotu a někdo se vás na něco ptá. Myslím si, že nějaké orgány by to měly vzít v potaz. Lidi sem chodí, dávají do toho peníze za vstupné a výsledek nula. Bavíme se o tom, jak je všechno krásné, růžové. Ho.no!" pokračoval Rada.

Hřát ho mohla cenná výhra nad druhým týmem tabulky Vyškovem. „Jsem rád, že jsme tady vyhráli, porazil jsem hráče, který hrál ligu (trenéra Vyškova Jana Trousila - pozn.red.), toho si cením. Potkal jsem Pepu Mazuru (bývalého reprezentant a trenéra - pozn.red.), to mě naplňuje," dodal impulzivní trenér.