Až na čtvrtý pokus se dočkali fotbalisté Sparty B vítězství v nové sezoně FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Na domácí půdě, kterou je i v této sezoně pro sparťanskou rezervu stánek žižkovské Viktorky, porazili Chrudim dvěma góly Schánělce 2:0. První poločas odehrál uzdravující se záložník A týmu David Pavelka.

Béčko Sparty porazilo ve čtvrtém kole druhé nejvyšší soutěže Chrudim 2:0. | Foto: Deník/Michal Káva

"Jednoznačně nám pomohl. Zkušenost, prostorové vidění a řízení hry, ale už jen jeho přítomnost kluky podpořila," pochvaloval si kouč Sparty B Petr Janoušek.

Po úvodním oťukávání začali domácí přebírat otěže zápasu do svých rukou a v závěru první půle přišly dva důležité momenty. Nejprve ve 36. minutě fauloval Látal Pavelku a rozhodčí mu s druhou žlutou přidal bonusem i červenou. Přesilovku sparťané využili hned po třech minutách a i u této situace byl Pavelka. Prodloužil totiž centr Ševčíka na Schánělce a ten hlavou otevřel skóre. Pavelku pak trenér po poločase vystřídal, jeho prvních soutěžních 45 minut v sezoně bylo úspěšných.

Chrudim dokázala i v deseti zahrozit, ale do výraznějších šancí ji domácí obrana nepouštěla. V 67. minutě pak stvrdil vítězství po pěkné individuální akci Hranoše svojí druhou trefou Schánělec.

"Za vítězství jsme samozřejmě rádi, šli jsme si za ním. Na Chrudim jsme se připravovali, věděli jsme, co nás čeká. První poločas byl po herní stránce z naší strany lepší, za to ve druhém jsme možná trošičku zvolnili, protože soupeř hrál v desíti a jedna chyba pak může zvrátit celý výsledek. Nechtěli jsem to tedy úplně otevírat, ale měli jsme v plánu pokračovat ve stejně náročné hře, což se nám úplně nevydařilo," těšilo kouče Janouška.

AC Sparta Praha B – MFK Chrudim 2:0 (1:0)

Branky: 39. a 67. Schánělec. Rozhodčí: Pechanec – Novák, Cichra. ŽK: 43. Mokrovics, 58. Váňa, 74. Hranoš – 27. Látal, 65. Kesner. ČK: 36. Látal (Ch). Diváků: 334.

Sparta: Surovčík – Penxa, Ševínský, Vydra – Goljan, Kaštánek (83. Tošnar), Pavelka (46. Horák), Váňa – Mokrovics (46. Hranoš), Schánělec (87. Šilhart), Ševčík (83. Cissé).