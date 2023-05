Dukla na Táborsku vedla. I o alespoň jeden bod nakonec přišla v nastavení

V neděli krátce před sedmou hodinou večerní vytryskl v blízkosti vodní nádrže Jordán gigantický gejzír euforie. Postarali se o to fotbalisté Táborska, kteří ve 26. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY srazili do kolen pražskou Duklu. Vítězství v poměru 2:1 ustanovil gól střídajícího Adama Kronuse ve druhé minutě nastaveného času. Jejich last minute triumf nad favoritem z Julisky je o to cennější, že hráli od 74. minuty o deseti bez vyloučeného Kopřivy.

Radost fotbalistů Táborska. | Foto: Jan Škrle