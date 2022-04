"Ano, to nás mrzí. Kluky musím pochválit, bojovali, makali, ale bohužel to skončilo tím, že jsme poslední a jdeme dolů," těžko hledal slova Ondřej Švejdík z žižkovského trenérského štábu.

Béčko Sparty doma hostilo silnou Jihlavu, rychle vedlo, když se prosadil Juliš, ale nakonec bralo bod za remízu 1:1."Duel jsme začali lépe a aktivněji. Jihlava vystupňovala své tempo, dala tam vysoké útočníky, zjednodušila a zrychlila hru, což nám dělalo problémy. Sice nemůžeme postoupit, ale každý zápas chceme vyhrát. Hráči jsou hladoví, ať je tam kdokoli, ať už hrají fotbalisté z áčka, béčka nebo i ti, co pravidelně nehrávají. Vždy chceme vyhrát," burcuje trenér Pražanů Michal Horňák.

Bez vítězství. Pražanům se ve F:NL nedařilo

Dukla nevyhrála už potřetí za sebou. Sice brala bod z Ústí nad Labem, ale bod z posledních tří kol je pro partu z Julisky málo.

"Těžké utkání. Věděli jsme, že Ústí má nového trenéra a potřebuje každý bod. Remíza je ve finále zklamáním jak pro nás, tak i pro domácí. My jsme tady chtěli vyhrát a v prvním poločase jsme byli blízko ke gólu, ale ani jednu z našich šancí jsme neproměnili. Skvěle nám vyšel vstup do druhé půle, kdy jsme si pomohli standardkou a šli do vedení. Našim nedůrazem a lehkovážností jsme pak soupeři dovolili vyrovnat a nakonec se klepali až do konce, abychom získali alespoň bod. Ten ale nic neřeší. Teď jsou před námi zápasy s týmy, které jsou v tabulce před námi. Budou pro nás měřítkem, jestli se s nimi můžeme rovnat," řekl trenér Dukly Bohuslav Pilný.