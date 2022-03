Kdo si ve 22. minutě odskočil na záchod nebo pro pivko s klobásou, nestačil se po návratu na místo divit. Na ukazateli skóre totiž najednou svítil stav 1:1. Ve 22. minutě totiž otevřel skóre domácí Řezníček, ale pár vteřin po rozehrání při své soutěžní premiéře v dresu Dukly srovnal Červenka.

"Těžký zápas se zachraňující se Chrudimí na nelehkém terénu. Navíc jsme zřejmě na delší dobu přišli o Jirku Pirocha, což je velká nepříjemnost. Na gól soupeře jsme naštěstí dokázali rychle odpovědět a postupně se dostávali více a více do hry," hodnotil zápas Pilný.

KANONÝR DENÍKU: Zahálka si váží každého gólu, došlo i na řeč o Krmenčíkovi

Druhý poločas byli jeho svěřenci jednoznačně lepší, ale střelecky už se nedokázali prosadit ani přes sílící tlak v závěru.

"Měli jsme několik tutovek, které jsme bohužel nedali a kvůli tomu bereme jen bod. Všichni cítíme, že je to málo. Z výsledku jsem zklamaný, herně toho nemám klukům tolik co vytknout. Až na finální fázi. Kdybychom jednu ze šancí proměnili, tak jsme tady vyhráli, ale takový je fotbal. O to lépe se musíme připravit příští týden na Táborsko," dodal Pilný.

Neúspěšná dohrávka. Sparťanské béčko doma padlo s Varnsdorfem

Chrudim - Dukla 1:1 (1:1)

Branky: 22. Řezníček – 23. Červenka. Rozhodčí: Machálek – Antoníček, Lakomý. Žluté karty: Juliš – Kovernikov, Konan.

Chrudim: Floder – Kesner, Donát, Šejvl, Sokol – Vrána (70. Juliš), Průcha, Jan Řezníček, Záviška, Kejř (87. Koželuh) – Firbacher (76. Surmaj).

Dukla: Rada – Barac, Piroch (20. Konan), Kulhánek, Kovernikov – Peterka – Buchvaldek (76. Cienciala), Kozel, Souček – Bin (76. Breda), Červenka.