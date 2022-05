První poločas byl opatrnější a jediný gól padl po půl hodině hry. Opavský Židek střílel, gólman Kotek míč vyrazil na tyč, ale přímo k Didibovi, který jej bez obtíží uklidil do sítě.

"V prvním poločase bylo na naší straně několik nepřesností a byla cítit i jemná nervozita. Obraz druhého poločasu byl podle našich představ. Uklidnili jsme se v něm, začali jsme hrát odvážněji, dostávali se do šancí a předváděli takovou hru, jakou jsme chtěli hrát už v první půlce. Chtěli jsme hrát na méně doteků a dávat míče za obranu, což se nám v prvním dějství nedařilo," řekl trenér Pražanů Michal Horňák.

Kam o víkendu v Praze za sportem?

Krátce po změně stran bylo vyrovnáno. V 56. minutě nastoupil na hřiště kanonýr Kozák a po dvou minutách se parádně trefili.

Vítězný gól padl v 65. minutě a bohužel ho inkasovala Sparta. Darmovazal se z hruba pětadvaceti metrů opřel do míče a jeho perfektní střela se od břevna odrazila za čáru.

Kozák měl ve zbytku dvě šance na vyrovnání, ale tentokrát už neuspěl. "Průběh hry se ve druhém poločase otočil, pěkně jsme vyrovnali, ale bohužel se nám to do konce zápasu nepodařilo už zvrátit. Opava dala krásný gól na 2:1. Škoda, že rozhodčí přehlédl naprosto jasnou ruku na začátku zápasu, kdy měla být penalta, pak by se celý zápas mohl odvíjet jinak," dodal Horňák.

Sparta Praha B – SFC Opava 1:2 (0:1)

Branky: 58. Kozák – 30. Didiba, 65. Darmovzal. Rozhodčí: Franěk – Mokrusch, Melichar. ŽK: Jonáš, Pudhorocký, Vydra, Gabriel – Celba.

Sparta B: Kotek – Gabriel, Vydra, Večerka, Tvaroh (76. Šilhart) – Ryneš, Pudhorocký, Jonáš (56. Kozák), Goljan (66. Ambler) – Holoubek, Turyna.

Víkend je plný akcí, podívejte se na naše tipy. A posílejte nám fotografie!