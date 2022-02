Nasázet soupeři čtyři góly se často rovná spokojenost trenéra. Tentokrát ale náročný kouč Pulpit jasně řekl, že to mohlo být mnohem lepší.

"Jen v prvním poločase jsme měli pět šest stoprocentních šancí, na tom musíme zapracovat. První poločas jsme odehráli na vysoké úrovni, ale měli jsme zápas dovést do většího rozdílu," řekl. "Hlavně v první půli se nám povedlo to, co před pár dny s Ústím nad Labem, že jsme soupeře nepustili za polovinu," pochvaloval si.

Obrazem: Žižkov v přípravě remizoval s béčkem Dukly

Zmiňovaný sobotní zápas s Ústím byl prvním, do kterého nešli Pulpitovo svěřenci z nejtvrdšího fyzického zápřahu. Sestava a herní styl se už začíná ladit směrem ke startu odvetné části druhé nejvyšší soutěže.

"Únava se neustále tenčí. Věřím, že do soboty budou hráči úplně připraveni na to, abychom důstojně sehráli další přípravné utkání, tentokrát s Táborskem, ve stejné kvalitě," dodal.

Domluveno! Žižkovská Viktorka má svůj domov jistý pro nejbližších 30 let

Viktoria Žižkov - FK Mladá Boleslav B 4:0 (3:0)

Branky: Petrov, Bouguetouta, Nabiyev, vlastní.

Žižkov: Halouska - Řezáč, Tarek (46. Kranthove), Gabriel, Jančura - Žežulka (46. Kopičár), Súkenník (46. Sixta) - Nabiyev, Batioja (46. Richter), Bouguetouta - Petrov.

Mladá Boleslav: Šerák - Vlk, Coňk, Bejbl, Bičiště (70. Angelozzi) - Novotný (70. Kareš), Komárek, Vostřel (60. Majer), Kareš (45. Poláček) - Hájek, Angelozzi (60. Zahustel).