Žižkovští šli i do tohoto zápasu rovnou z tvrdého tréninkového drilu a trenér Pulpit ještě jednou poslal do zápasu dvě odlišné jedenáctky. Od sobotního přípravného zápasu v Ústí nad Labem už bude ladit ideální sestavu a zužovat kádr. Samozřejmě také posilovat. Dobrou zprávou bylo, že po dlouhé rekonvalescenci mohl do zápasu nastoupit obránce Březina.