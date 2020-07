„Teď jsme si to zkomplikovali a je to jen na nás. Tlak jsme si sami na sebe ušili už tím, že do baráže chceme,“ říká obránce David Březina.

Davide, poslední tři zápasy pouze dva body a jediný vstřelený gól. Co se zadrhlo?

Těžko říct. Doufám, že teď s Vlašimí divákům opět nabídneme takový fotbal, abychom to odčinili. Může se dařit, přijdou i výpadky, ale výsledky jako 0:5 v Hradci nebo 1:6 v Brně se prostě nezapomínají. My to ale musíme z hlavy rychle vypustit a vletět do každého zbývajícího zápasu. Sezona je dlouhá, zápasy jdou rychle za sebou a únava je na týmech znát. Takové výpadky by se nám ale stávat neměly.

Poslední debakl v Brně byl hodně krutý. Statistiky byly naprosto vyrovnané.

Jedna věc jsou statistiky a druhá skóre. První poločas mohl být klidně 4:4 nebo 6:4 pro Brno. Za stavu 2:0 jsme měli stoprocentní šance, jednu i já, ale nedali jsme a pak inkasovali z jakéhokoliv brejku. Musíme si to pohlídat. Byla to nedisciplinovanost, zodpovědnost každého z nás. Dostat čtyři góly z pěti střel je blbý.

Dají se výprasky v Hradci a v Brně porovnat?

V Hradci se nám nedařilo herně. Jediné, co měly společné, byly rychlé góly za sebou. V Brně jsme nehráli špatný fotbal, ale nedávali jsme góly.

Bylo Brno nejsilnějším protivníkem během jarní části?

Každý ve druhé lize má kvalitu. Nemohu ale říct, že by bylo Brno lepší než Pardubice. Týmy ze špičky jsou kvalitní dopředu, stačí jim méně šancí na gól. Soutěž je hodně soubojová, každý může vyhrát s kýmkoliv.

Zmiňované tři ztráty v řadě vás stály třetí místo. Cítíte teď větší tlak, když chybí už jen tři kola a na Duklu vám chybí čtyři body?

Tlak jsme si sami na sebe ušili už tím, že do baráže chceme. Před sezonou by každý bral šesté místo, nevědělo se, jak to bude, ale najednou se dala dohromady dobrá parta, přišly výsledky a najednou jsme byli třetí. Teď jsme si to zkomplikovali a je to jen na nás.

Jak se po takové zbytečné ztrátě dokážete psychicky oklepat?

Když třeba jedeme ze zápasu, tak se v tom babráme, řešíme, co jsme mohli udělat jinak. Pak je rozbor, kdy se koukneme dopodrobna, ale konec rozboru vlastně zakončuje všechno a pak se soustředíme na další zápas. Jak jdou rychle za sebou a je jich hodně, není na to ani čas.

Nálada panuje v kabině pořád bojovná?

Kdybychom byli třetí, tak by to bylo lepší, ale musíme se prostě porvat. Kdybychom dvakrát neztratili za remízy, jeli jsme i do Brna v jiném rozpoložení.

Co je největší zbraní Žižkova v jarní části F:NL?

Týmovost, dokážeme zabrat jeden za druhého. Starší hráči jako Švenger nebo Diviš dokáží udržet srandu v kabině, i nahecovat a srovnat tým. Jsme přece jenom mladší kádr a tihle kluci tomu dávají kvalitu a klid na balonu.

Ve zbytku sezony máte doma Vlašim, venku Ústí nad Labem a doma Pardubice…

Každý zápas chceme vyhrát a nezáleží na soupeři. Pardubice jsou pořád první, ale už na ně dotírá Brno. Musíme teď zvládnout Vlašim, to je hlavní.

Věříte v zaváhání aktuálně třetí Dukly?

Týmy, které hrají o sestup, také potřebují vyhrávat. Dukla hraje kombinační fotbal, ale když přijede k týmům, které hrají o padáka, tak ti nebudou vymýšlet nějaké kombinace, ale budou bojovat. A to jim nemusí chutnat.

Neděsí vás vývoj v první lize a karanténa Karviné?

Jedna věc je ta, jak to nafukují média… Zprávy vnímáme, ale že by nám to patlatlo hlavu, to ne. Musíme se soustředit na to, abychom vrátili Žižkov tam, kam patří. A jestli to bude ještě tuto sezonu nebo příští? Musíme koukat sami na sebe a nespoléhat se na nic jiného.

Dovedete si představit ten naprosto nejčernější scénář, že dokážete vybojovat třetí místo a pak se zruší baráž?

(směje se) No… To prostě neovlivníme. Bylo by to nařízení, které musí každý respektovat. Ale asi by to rozhodilo každého, kdo by byl na barážové příčce a najednou se řeklo, že se hrát nebude.

Je to všechno prostě další potvrzení toho, že tato sezona je prostě divná…

Přesně tak. (směje se)