Jak Pražané absolvovali dlouhou tříměsíční přípravu?

Mladá a dravá Dukla

Parta z Julisky se nejprve musela oklepat z šoku po sestupu, ale pak patřila ke štikám druhé ligy. A jen díky zaváhání v samém závěru podzimu nepřezimovala druhá. Průvan v kabině se v zimě nekonal, tým se snažil hlavně více sehrát. „Pro nás nebylo prioritou shánění hráčů. Chtěli jsme kádr udržet a po posilách jsme se moc neohlíželi. Udělali jsme dobrou práci v létě, kdy jsme se museli vypořádat s velkým počtem odchodů. Náš kolektiv je zdravý, mladý a dravý,“ těší sportovního ředitele Pavla Vandase.

Dukla odehrála dvanáct přípravných zápasů, nejvíce ze všech pražských celků. „Pracovali jsme hodně na kondiční složce. Střídali jsme málo, maximálně třikrát čtyřikrát, protože je pro nás důležitá i herní praxe,“ přibližuje průběh herní části přípravy trenér Roman Skuhravý.

Ten očekává hodně těžké jaro. „Liga je letos trochu unikátní, protože ve FNL je hned sedm týmů, které pomýšlejí alespoň na barážové umístění,“ uznal.

Ambiciózní Žižkov

Na Žižkově svítá na lepší časy. Po příchodu nového majitele Martina Loudy klub vyhlásil v nejbližších letech ty nejvyšší cíle, jaké může druholigový klub mít. „Viktorka je ambiciózní klub a nejvyšší soutěž by jí slušela. My chceme mužstvo a jeho kvality postupně zlepšovat, ale za jak dlouho to bude stačit na postup, to uvidíme,“ řekl Hašek.

Aby klub začal plnit velké ambice, v zimě trenér přivítal hned devět nových tváří, kterým vévodí ligou ostřílený záložník Egon Vůch.

„Pokud obětuje fotbalu vše, může být právě on tím rozdílovým hráčem,“ upozornil kouč.

Ofenzivní Vyšehrad

Šemíci mají jasný úkol co nejdříve se zachránit. Příprava jim vyšla dobře a v posledních třech zápasech nasázeli svým soupeřům devatenáct gólů. „Jako bývalý útočník jsem rád, že se nám střelecky daří. Odpovídá to stylu naší hry, chceme totiž produkovat aktivní a ofenzivní fotbal s vysokým presinkem,“ těšilo kouče Romana Veselého.

Jeho svěřenci jsou dvanáctí a mají sedm bodů náskok na sestupovou příčku. Tu drží Vítkovice, které dnes ráno dorazí na Strahov. „Tři body by pro nás byly skvělé. Bude to ale těžké. Vítkovice se posílily o kluky z Ostravy nebo Karviné,“ uvědomoval si kouč.

Kdo nakonec postoupí a kdo se s druhou ligou rozloučí se ukáže až za čtrnáct herních víkendů. A začíná se právě dnes.