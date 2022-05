Nový trenér! Žižkov se pokusí vrátit do druhé ligy zkušený Václav Kotal

Fotbalisté Viktorie Žižkov obsadili v nedávno skončené sezoně druhé nejvyšší soutěže, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, poslední šestnácté místo a sestoupili tak do ČFL. V ní by se nechtěli nějak déle zdržovat, naopak, tradiční klub by se rád odrazil ode dne a začal psát novou kapitolu své bohaté historie. Novým trenérem Žižkovských bude zkušený Václav Kotal, jeho asistentem Michal Šmarda. Pokračovat jako asistent A týmu a hlavní kouč B týmu bude Ondřej Švejdík.