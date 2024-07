/VIDEO/ Po roční odmlce v České fotbalové lize se do druhé nejvyšší soutěže vrátili B týmu Slavie. Její mladý kádr, doplněný o několik zkušených hráčů s možností občasného využití hráčů z áčka, bude patřit k nejnepříjemnějším soupeřům. V prvním kole ale zůstali slávisté bez bodů, i když na hřišti Táborska předvedli dobrý výkon, padli ale 1:3.

"Na obě strany to byl zajímavý zápas a pro nás všechny nová zkušenost," řekl kouč slávistické rezervy David Střihavka.

Brankáře Koláře překonal už v deváté minutě domácí Kateřiňák a tentýž hráč krátce po změně stran přidal druhou trefu. Vzápětí vrátil hosty zpět do hry Trédl, ale to už bylo střelecky ze strany Pražanů vše a v poslední minutě dal výsledku definitivní podobu Dordič.

"Ani bych nečekal, že bychom byli takhle dominantní na míči, zejména v prvním poločase jsme se snažili o naši kombinační hru. Vytvářeli jsme si i náznaky šancí, jednu vyloženou a soupeř nás pak z první akce potrestal po rychlém brejku, na který čekal," pokračoval kouč Slavie B.

"Dokázali jsme snížit na 2:1 a říkal jsem si, že by se díky tomu mohl zápas lámat do remízy, ale nepovedlo se nám to a v závěru jsme dostali druhý nešťastný gól. Zaplatili jsme daň za naše mládí, ale musíme jít dál a z chyb se poučit," dodal David Střihavka.

Hodnocení trenéra Slavie B Davida Střihavky:

| Video: Youtube

Táborsko - Slavia B 3:1 (1:0)

Branky: 9. a 50. Kateřiňák, 89. Djordič - 58. Trédl. Rozhodčí: Trska - Novák, Cichra. Žluté karty: 65. Mach, 79. Pasrtonický, 82. Nádvorník, 87. Kateřiňák - 27. Hunal, 86. Rama. Diváků: 1337.

Táborsko: Pastornický - Bláha, Djordjič (90. Kopáček), Kateřiňák, Kone, Mach (90. Kubovský), Nečas (64. Plachý), Novák, Sunzu, Tusjak (90. Heppner), Varačka.

Slavia: Kolář - Trédl, Hunal (82. Škoda), Konečný, Zachoval - Švec (46. Mikulanda), Žitný (67. Behenský), Dom. Pech - Belžík, Pikolon (67. Rama), Beran.