"Zápas byl ovlivněný začátkem utkání, kdy jsme udělali fatální chybu a dostali gól po brejku. Ale musím říct, že jsme oproti minulému zápasu s Příbramí hráli vyrovnanou partii. Bohužel v každém zápase nás tyto chyby trestají. Prohráváme hlavně kvůli vlastním chybám v obraně, přestože hrajeme v poli dobře a držíme krok se soupeřem. To už bohužel nemá takovou váhu, abychom zvrátili stav utkání," řekl k zápasu trenér Sparty B Michal Horňák.

Vyškov - Sparta B 3:1 (1:0)

Branky: 5. Vintr, 51. Lacík, 90+1. Kanakimana – 83. Horák. Rozhodčí: Kotala - Kotík, Žurovec. ŽK: 81. Alegue – 28. Váňa, 66. Ševinský. Diváků: 1024.

Sparta: Tůma – Váňa, Ševínský, Kukučka, Večerka, Horák – Vácha (82. Gedeon), Pudhorocký, Ambler – Goljan (64. Novotný), Schánělec.

Dukla se chtěla na Julisce proti Opavě oklepat po sérií čtyř porážek (tři v lize a jedna v poháru), během které inkasovala 15 gólů. Na gól se čekalo přes hodinu hry, kdy otevřel skóre domácí Kim. Vedení ale Dukla neudržela ani celé tři minuty, vyrovnal Šigut.

"Opakuje se nám to už poněkolikáté. Čtyři porážky v řadě nejsou nic příjemného, chtěli jsme vyhrát a věřili, že se nám to povede. To ale věříme pokaždé," komentoval tečku za nepovedeným podzimem trenér Dukly Petr Rada.

"V prvním poločase jsme nepodali dobrý výkon, soupeř byl pohyblivější, my měli strach, ani nevím z čeho, hráli jsme doma. Po přestávce to bylo trochu lepší, dostali jsme se do vedení, ale zase neudržíme koncentraci a dostaneme jednoduchou branku, kdy si hráči Opavy přihrávají a my na to jenom koukáme. Nehráli jsme vůbec sebevědomě," dodal.

Dukla - Opava 1:1 (0:0)

Branky: 62. Kim - 65. Šigut. Rozhodčí: Rouček – Volf, Poživil. ŽK: 43. Helebrand, 67. Kramář, 81. Šigut. Diváků: 832.

Dukla: Rada – Holiš, Piroch, Peterka, Ullman – Buchvaldek (32. Havelka), Barac, Kozel (76. Hodek), Kim, Šebrle (46. Uhlíř) – Adediran (46. Matějka).

Fotbalisté B týmu Slavie se chtěli v posledním zápase odpoutat ze dna tabulky a na domácím trávníku přivítali Táborsko. Dvakrát vedli, ale soupeř dokázal vždy rychle srovnat. A i přes velikou převahu se slávistům třetí gól nepodařilo vstřelit. A vzhledem k výhře Vlašimi mladým slávistům zůstává pověstný "Černý Petr" minimálně do začátku jarní části.

"Nebyl to pro nás vůbec jednoduchý zápas. Držet si v tomhle věku konzistentní výkonnost není jednoduché, obzvlášť v takovém zápase. Už všichni vnímáme, že jsou to zápasy, kde jde o to, abychom tu druhou ligu zachránili pro kluky na další rok. Psychická zátěž je daleko větší, i na tomhle se snažíme pracovat, aby nás to nepoznamenalo a furt to bylo o hře a kluci se soustředili jen na ní, vytvořili si šance a dali góly. Byla to škoda, trefili jsme tyč a nějaké další šance jsme tam nedotlačili a góly nám nejvíc chyběly, to nás nejvíc trápilo," přiznal kouč sešívaných mladíků Marek Jarolím.

Slavia B - Táborsko 2:2 (1:1)

Branky: 5. Šubert, 67. Šmiga – 15. Sy Babacar, 80. Kone. Rozhodčí: Opočenský - Kotalík, Leška. ŽK: 52. Planka - 51. Sy Babacar, 76. Bederka. Diváků: 395.

Slavia: Dvořák – Trédl, Nikl, Hunal, Labík – Šubert, Kopáček, Planka – Beran, Šmiga (90. Osuagwu), A. Pudil.