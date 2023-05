Dlouhou dobu uzavírali tabulku druhé nejvyšší fotbalové soutěže, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, hráči B týmu Slavie. Ti v sobotu přivezli bod z Chrudimi a pověstného "Černého Petra" přepustili Třinci, který padl v Jihlavě. Na čtrnáctou příčku, která zajišťuje záchranu (a momentálně je v držení Opavy) ztrácí čtyři kola před koncem jediný bod.

Slavistická rezerva nastoupila na Chrudim na jejím stadionu zhurta a v prvních minutách měla zajímavé příležitosti na vstřelen branky. V šestnáctce domácích se nejvíce blýskalo například po Bořilově centru na nohu Singhateha, který v pádu jen o kousek minul chrudimskou branku, stejně dopadla i rána Matouše Nikla, Štěpán Beran pro změnu před prázdnou brankou promáchl.

Na opačné straně mohl pět minut před přestávkou udeřit Václav Míka, který si naskočil na centr Juliše, ale jeho hlavičku brankář Stejskal vytáhl mimo branku. I po přestávce byla aktivnější Slavia, která velmi toužila po vedoucí brance. Gólman Floder měl velké štěstí při zakončení Ebrima Singhateha, jenž po ukázkové kličce Řezníčkovi nastřelil brankovou konstrukci.

Postupem času však elán a aktivita slavistického týmu vyprchala a v závěrečných třiceti minutách tahala za nitky pro změnu Chrudim. Největší příležitost na rozhodnutí duelu přišlo v 87. minutě, kdy však po faulu na Jedličku zahodil pokutový kop Michal Skwarczek. Jan Stejskal vystihl stranu a zachránil pro slavisty alespoň bod. Duel mezi Chrudimí a Slavií B tak skončil bez branek…

„Opět jsme chtěli udělat poslední krok k záchraně, ale v prvním poločase jsme se prostě báli hrát. Nemůžu říct o hráčích, že nechtějí, ale nejsme toho schopni. Věděli jsme, že na nás soupeř nastoupí, protože jsme viděli předchozí utkání a do všech nastoupila podobně. Čekali jsme, že budeme hrozit z protiakcí, ale v útoku jsme si s tím neporadili dobře. Před jarem jsme počítali, že čtyřiatřicet bodů bude na záchranu stačit, teď z toho mám trochu strach, ale věřím, že ještě nějaké body v jarní části přidáme,” doufá trenér Chrudimi Radek Kronďák.

"Zápas nenudil, byl plný emocí. Byli jsme jasně lepší, nebezpečnější, ale naše šance jsme neproměnili. Do penaltového okamžiku to mohlo být klidně 3:0. Na hřišti jsem viděl tým, který si jde jednoznačně za svým cílem udržet druhou ligu. Po chycené penaltě už jsme ale remízu brali všemi deseti. Honza Stejskal měl střelce skvěle načteného, dobře to vyčíhal a zachránil nás," chválil kouč slávistického béčka Marek Jarolím.

Chrudim - Slavia B 0:0

Rozhodčí: Machálek – Žurovec, Pospíšil. ŽK: Míka (Chrudim).

Chrudim: Floder – Kesner, Hašek, Míka, Skwarczek – Řezníček – Průcha, Záviška (89. Jančura), P. Juliš (66. Straka), Kodýdek (46. Halász) – Látal (66. Jedlička)

Slavia B: Stejskal - Konečný, Kričfaluši, Bořil - Hošek, Nikl, Kopáček (78. Hájek), Labík- Beran (78. A. Pudil), Singhateh, Šubert (68., Planka)