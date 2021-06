Fotbalová Dukla shání kanonýra. Loni jí po gólech hladový útočník chyběl a i proto nebyly výsledky takové, jak se na Julisce očekávalo. Změnit by to mohl navrátilec Jan Pázler, který naposledy působil na Žižkově.

Do Dukly se vrací útočník Jan Pázler. Podepsal smlouvu na rok s opcí. | Foto: FK Dukla

"Chyběl někdo, kdo by dal dvanáct patnáct gólů. Honza jich dal ve druhé lize i přes dvacet, zná Duklu, zná trenéra, bude mít důvěru. Druhá liga je jeho soutěž, ve které umí, takže doufáme, že to všechno klapne a bude u nás střílet branky. S Márou Fábrym, od kterého čekáme letos také větší příspěvek, mohou být zajímavou dvojicí,“ řekl sportovní ředitel Dukly Jan Staněk. „Velký podíl na tom, že tento přestup dopadl, má Honzův agent Harry Schiestl, bez jehož přispění a úsilí by se tento přestup nestal. Honzu přivádí do Dukly už podruhé,“ dodal Staněk.