Mladíci Slavie řádili! Jihlavě dali sedm gólů a už nejsou na sestupové pozici

Po celou jarní část byli fotbalisté B týmu Slavie v tabulce FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY na příčkách, které by v konečném zúčtování znamenaly sestup do třetí nejvyšší soutěže. To už ale neplatí. Svěřenci trenéra Marka Jarolíma na domácím trávníku xaverovského stadionu deklasovali Jihlavu 7:2 a v tabulce druhé ligy jsou čtrnáctí. Momentálně sestupivší předposlední Opavu a poslední Třinec za sebou mají o dva body.