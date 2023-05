/FOTOGALERIE/ Středeční předposlední kolo druhé nejvyšší fotbalové soutěže, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, rozhodlo o tom, které tři týmy budou patřit mezi nejlepší v sezoně. Karviná má 53 bodů, Vyškov 51 a Příbram 50. Mezi prvními dvěma kluby se o víkendu rozhodne o přímém postupujícím do nejvyšší soutěže, týmy na druhém a třetím místě si zahrají baráž s celky na čtrnáctém a patnáctém místě FORTUNA:LIGY.

Hráči Slavie B si připsali cenné body po domácí výhře nad Líšní 2:1. | Foto: Deník/Jan Sláma

A jak se dařilo Pražanům? Dukla se rozloučila pro tuto sezonu se svými fanoušky výhrou 4:1 nad Prostějovem, béčko Sparty padlo v Příbrami 0:1, hráči slávistické rezervy si připsali důležitou domácí výhru 2:1 nad Líšní.

Slávisté jsou díky třem bodům aktuálně na třinácté příčce. Jistým sestupujícím je poslední Třinec. Druhý lístek do výtahu o patro níž "vyfasuje" někdo z čtveřice Prostějov (33 bodů), Slavia B (32), Opava (31) a Jihlava (31). Pikantním soubojem bude zejména Prostějov - Slavia B.

V červenobílém dresu nastoupila i jedna z novodobých legend Slavie, útočník Peter Olayinka, který se po sezoně stěhuje do Bělehradu. I kvůli víkendové rozlučce chce být v herní praxi. „Ukázal, že mu Slavia hodně dala a postavil se k tomu. Škoda, že neodchází ještěs mistrovským titulem, tím by to korunoval úplně. Ukázal velký charakter, že mu Slavia není lhostejná a šel pomoci klukům z béčkak tomu, aby mohli druhou ligu hrát i příští sezonu,“ nešetřil na jeho adresu slovy chvály trenér rezervy z Edenu Marek Jarolím.

Slavia B - Líšeň 2:1 (1:1)

Branky: 6. Kričfaluši, 79. Beran – 15. Sokol. Rozhodčí: Kvítek - Kříž, Leška. ŽK: Labík, Stejskal - Čermák. Diváků: 437.

Slavia: Stejskal - Bořil (64. Šmiga), Švec, Konečný - Pech, Kopáček (46. Hronek), Kričfaluši, Labík - Beran, Olayinka, Šubert (73. Nikl).

Dukla - Prostějov 4:1 (3:0)

Branky: 5. a 38. Kozel, 45.+1 Krch, 84. Šebrle - 75. Bartolomeu z pen. Rozhodčí: Krejsa – Černoevič, Cichra. ŽK: Malec, Píchal, Bialek, Vlachovský (všichni Prostějov). Diváků: 591.

Dukla: Šťovíček – Barac, Krch, Peterka, M. Zapletal – Moulis (72. Hudec), Havelka (85. Hodek), Kozel, Hrubeš (62. Šebrle) – Červenka (72. Douděra), Matějka (85. Piroch).

Příbram - Sparta B 1:0 (0:0)

Branka: 49. Petrák. Rozhodčí: Rouček - Kotík, Líkař. ŽK: Jahič, Fišl, Smrkovský - Lilling. Diváků: 685.

Sparta: Nalezinek – Jonáš (67. Lilling), Ševínský (80. Tošnar), Horák, Kaštánek, Váňa (80. Hodouš), Ambler, Večerka, Rus (67. Tesař), Šilhart (46. Mokrovics), Kukučka.