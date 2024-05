Když přišel mezi novináře, zářil. Mise, kvůli které ho majitel Dukly Petr Paukner na Julisku angažoval, se podařila dotáhnout do zdárného konce!

"Hrál jsem v Dukle celou kariéru a odvedl zde poctivých deset let. Dukla mě dostala do reprezentace, proto mě těší, že jsem jí nějakým procentem vrátil to, co dala ona mně," povídal.

Dukla je zpět v lize! Dvě kola před koncem sezony si zajistila postup mezi elitu

Když přišel před dvěma lety na Julisku, úkol zněl jasně - vrátit Duklu zpět do nejvyšší soutěže.

"Chtěli jsme postoupit už loni. Druhou ligu jsem neznal, byla pro mě neznámá. I hráči si museli zvyknout na mě," vrací se na začátek svého angažmá. "V první řadě musíme poděkovat všichni majiteli klubu panu Pauknerovi. Postup patří hlavně jemu. Bez něj by měla Dukla problémy. Můžu před ním jenom smeknout," nešetřil slovy chvály na adresu klubového šéfa.