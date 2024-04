/FOTO, VIDEO/ Fotbalisté B týmu Sparty a žižkovské Viktorky mají za sebou výborný zážitek. Zápas 25. kola druhé nejvyšší soutěže, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, se totiž hrál na hlavním sparťanském stadionu na Letné. Domácí před téměř dvoutisícovou návštěvou vyhráli po gólech Penxi a Šilera 2:0.

Sparťanská hymna před zápasem.

Oba týmy se do sebe pustily odvážně a bylo na co koukat. Už v páté minutě to na tribunách zahučelo, když na polovině hřiště uviděl žižkovský Sixta vyběhnutého Nalezinka, napálil míč na branku, ale gólman se stihl v poslední chvíli vrátit a z brankové čáry ho vyboxoval pryč.

O chvíli později utíkal sám na Nalezinka Sodoma, ale přes vracejícího se obránce už nedokázal ideálně zamířit a míč doskákal těsně vedle tyče.

Místo vedoucí trefy pak hosté inkasovali. Před žižkovkou branku přiletěl míč a Klusák ho omylem tečoval přímo na hlavu Penxi, který už měl jednoduchou úlohu – 1:0.

Gól sparťanské mladíky nabudil a následovaly jejich další šance. Brankář Bajza nejprve vyrazil dělovku Vydry, poté zlikvidoval sólový únik Ševčíka. Těsně před koncem poločasu nejprve Vydra v gólové šanci selhal, ale vzápětí Ševčík našel volného Šilera a ten nezaváhal – 2:0.

Za tohoto stavu už to měli hosté složité, domácí tým si hlídal vedení a šancí ubylo. Objevily se až v závěrečné pětiminutovce. Nejprve Toula neuspěl tváří v tvář Nalezinkovi a na druhé domácí neuspěli po rychlém protiútoku do otevřené obrany.

„Je to pro nás zbytečná bodová ztráta. Fotbalově jsme podali nejlepší jarní výkon. Že se stanou chyby, to se stává, Sparta jich také udělala několik, ale my je nepotrestali. Vadí mi, že jsme byli v určitých momentech nedisciplinovaní, to rozhodlo,“ řekl k utkání kouč Žižkova Marek Nikl.

Sparta B - Žižkov 2:0 (2:0)

Branky: 26. Penxa, 43. Šiler. Rozhodčí: Petřík – Šimáček, Ježek. ŽK: 41. Penxa, 53. Vydra, 82. Uhrinčať - 31. Klusák, 41. Richter, 45. Sodoma, 82. Toula. Diváků: 1811.

Sparta: Nalezinek – Uhrinčať, Ševínský, Večerka – Hodouš (77. Váňa), Vydra, Horák, Penxa – M. Ševčík (77. D. Michl), Šiler (77. Hranoš), Mokrovics (77. Rus).

Žižkov: Bajza – M. Richter, Broukal, Divíšek, Klusák – Petrák (80. Kozojed), Jirásek (C) (61. Toula) – Batioja (61. Hönig), Sixta, Muleme (46. Rosa) – Sodoma (61. Kovinić).