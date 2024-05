/FOTOGALERIE/ Před týdnem fotbalisté Dukly na domácím stadionu Juliska podlehli béčku Olomouce 0:3. Tentokrát si ale fanoušky udobřili naprosto dokonale. Hostili Vlašim a deklasovali ji 5:1. Tento výsledek platil už na konci prvního poločasu, Dukla ho měla pod kontrolou a soupeři toho příliš nedovolila.

Domácí řádili jako uragán. Před vlašimskou branku létaly přesné centry a do sítě padal jeden gól za druhým. V šesté minutě se prosadil Vondrášek, v patnácté Kozma, ve 29. Matějka a rázem to bylo 3:0.

Ve 35. minutě vykřesal jiskřičku naděje snížením na dvoubrankový rozdíl Musil a vlašimský kouč Hyský zareagoval vzápětí hned trojitým střídáním se snahou udělat zázrak. Ten se ale nedostavil, ještě než se noví hráči rozkoukali, přidal Kozel čtvrtý gól Dukly a Matějka těsně před odchodem do šaten čtvrtý.

"První poločas jednoznačně rozhodl. Vstoupili jsme do něj tak, jak jsme si představovali. Po minulém zápase jsme si něco řekli a co nám tehdy nevycházelo, tentokrát ano. Hráče chválím za přístup, nutili jsme soupeře k chybám," těšilo kouče Dukly Jiřho Vágnera.

Druhý poločas se v horkém počasí dohrával prakticky už jen z povinnosti, o vítězi bylo rozhodnuto. Do konce sezony chybí sehrát čtyři kola, ve středu jede Dukla do Chrudimi. Momentálně má na čele tabulky čtyřbodový náskok před druhou Vlašimí, ta má ale nedělní dopolední zápas na Žižkově k dobru.

„Těžko se to hodnotí. Všechno tam bylo špatně. Moc pozitivních věcí naopak ne. Nehráli jsme to, co jsme si řekli. Chtěli jsme být silní na balónu a Duklu moc do ničeho nepouštět. Výsledek ale hovoří za vše. Velký špatný,“ hlesl kapitán Vlašimi Jiří Kulhánek.

Dukla Praha – Vlašim 5:1 (5:1)

Branky: 6. Vondrášek, 15. Kozma, 29. a 44. Matějka, 38. Kozel – 35. Musil. Rozhodčí: Zaoral – Lakomý, Mojžíš. Žluté karty: 41. Vondrášek – 63. Planka, 68. Pikul. Diváků: 1473.

Dukla: Rada – Holiš, Vondrášek, D. Hašek – Peterka, Douděra (61. Zeronik), J. Hora, Ullman (75. Mešanović) – Kozel (61. J. Jeřábek), Kozma (75. Ludvíček), Matějka (84. Špatenka).

Vlašim: Vágner – Heppner (60. Kurka), Breda, Kareem – Kulhánek, Musil, Onije (36. F. Dostál), Šubert (60. Biegon) – Planka, Vachoušek (36. Osuagwu), Kneifel (36. Pikul).